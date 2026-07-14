Hurda demirde üç ayda 900 liralık değer kaybı

VEYSEL AĞDAR

Küresel piyasalarda talep zayıflaması, demir cevheri ve hurda fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Hem iç piyasada hem de uluslararası piyasada hurda demir fiyatları son bir aydır gerilemeye devam ediyor. Son 3 aydır küreselde arz fazlası algısının güçlendiğini kaydeden sektör temsilcileri, zayıflayan talebin uluslararası piyasalarda demir cevherini ucuzlattığını bunun da hurda fiyatlarını gerilettiğini söylediler. Hurda fiyatları son 3 ayda iç piyasada ton başına 900 lira geriledi. Türkiye’nin önde gelen demir-çelik üreticilerinden Kardemir, son 3 aydır neredeyse hurda alım fiyatlarını aşağı yönlü revize ediyor. Mayıs ayında tonunu 18 bin 600 liradan aldığı DKP hurdanın tonunu 10 Temmuz itibariyle 17 bin 700 liradan alacağını açıklarken, Mayısta serbest piyasada ortalama 17 bin 305 lira olan DKP hurdanın tonu da 16 bin 905 liraya geriledi. Sektör temsilcilerine göre, Çin’de inşaat ve altyapı talebine yönelik toparlanma sinyalleri netleşmedikçe, demir cevheri ve hurda fiyatlarında kalıcı bir iyileşme beklenmemeli.

Hurdadaki fiyat gerilemesi inşaat demirine de yansıdı. İnşaat demirinin de tonu 400 lira geriledi. Mayısta tonu 26 bin 960 lira olan 12-32 mm’lik nervürlü inşaat demirinin tonu 26 bin 500 liraya, 36-40 mm’lik nervürlü inşaat demirinin tonu da 27 bin 460 liradan 27 bin liraya geriledi.

Uluslararası piyasada da fiyatlar geriliyor

Türkiye’nin zayıflayan talebi uluslararası piyasaya da yansıyor. Steelorbis’te yayınlanan Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) Demir Metaller Bölümü raporuna göre en büyük ithalatçısı Türkiye’nin alımlarında yaşanan gerileme fiyatları kademeli olarak aşağı çekti. Türkiye’nin martta yüksek tonajlı alımların ardından, sonraki aylarda alımlarını düşürdüğü belirtilen raporda, aynı zamanda çelik üreticilerinin yüksek stokta yakalanmasının da fiyat gerilemesinin en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Çelik tüketimindeki düşüş inşaat demiri fiyatlarına da olumsuz yansıdığı belirtilen raporda, Türkiye’nin zayıf talebinin Avrupalı ihracatçıları da olumsuz etkilediği, İskandinavya’daki HMS 80/20 kalite hurdanın tonunun yüzde 7 gerilemesine neden olduğu bu nedenle Avrupalı ihracatçı firmaların alternatif pazarlara yöneldiği vurgulandı.