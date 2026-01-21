Hurdada maliyet artışı, inşaat demiri fiyatlarını yukarı çekti

VEYSEL AĞDAR

Son bir yıllık verilerin hurda–kütük–nervürlü demir hattında fiyat artışlarının zincirleme şekilde gerçekleştiğini gösterdiğini belirten sektör temsilcileri hurda fiyatlarındaki artışta yükselen üretim maliyetleri ile iç piyasadaki arz-talep dengesinin etkili olduğuna dikkat çekerken, bu yükselişin çelik ve inşaat sektöründe maliyet baskısını artırdığını vurguladılar. Sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde fiyat seyrinin döviz kuru, enerji maliyetleri ve küresel hurda talebine bağlı olarak şekilleneceği ifade ettiler. Sektörün yıllık 30-35 milyon ton hurda ihtiyacının 10 milyon tonunun iç piyasadan, 20 milyon tonunun ise ithalat yolu ile karşılandığını belirten yetkililer fiyat artışında geçen yıl AB’nin hurda ihracatına getirdiği kısıtlamanın etkili olduğunu kaydettiler.

Hammadde maliyet artışı yüzde 30’a yaklaştı

Ocak 2025-Ocak 2026 tarihleri arasındaki verilere göre, hurda demirin tüm kalemlerinde ciddi fiyat artışları yaşandı. Üretimde hammadde olarak hurda kullanan demir çelik sektörünün ham madde maliyeti son bir yılda yüzde 30 arttı. Türkiye’nin önemli demir çelik üreticisi Kardemir’in hurda alım fiyatlarına göre, DKP hurda demirin tonu 12 bin 800 liradan 16 bin 350 liraya yükseldi. Extra hurda 12 bin 565 liradan 16 bin 115 liraya, 1. sınıf hurda 12 bin 420 liradan 15 bin 970 liraya çıktı. 2. sınıf hurda demirde ise fiyatlar 12 bin 260 liradan 15 bin 810 liraya yükseldi.

Kütük demirde sınırlı ama yukarı yönlü seyir

Hurda maliyetlerindeki yükseliş, yarı mamul ürün olan kütük demir fiyatlarına da yansıdı. Ocak 2025–Ocak 2026 döneminde 150x150 ebatlı S235JR kalite kütük fiyatı ton başına 480 dolardan 500 dolara çıkarak yüzde 4,17 artış gösterdi. Aynı ebatta B420 kalite kütük fiyatı ise 495 dolardan 510 dolara yükselerek yüzde 3,03 arttı. Kütük fiyatlarındaki artış oranı hurda ve nihai ürünlere kıyasla daha sınırlı kalsa da, maliyet baskısının üretim zinciri boyunca sürdüğüne işaret etti. Sektör temsilcileri, kütük piyasasında sert dalgalanmalar yerine daha dengeli bir seyrin etkili olduğunu belirtiyor. Maliyet zincirinin son halkasında yer alan nervürlü inşaat demiri fiyatları ise son bir yılda daha belirgin artışlar kaydetti. Ocak 2025–Ocak 2026 döneminde nervürlü inşaat demiri fiyatları ton başına 4 bin lirayı aşan yükselişler gösterirken, artış oranı yüzde 22–25 aralığında gerçekleşti. 12–32 mm nervürlü inşaat demirinin ton fiyatı 19 bin 710 liradan 24 bin 100 liraya çıkarak yüzde 22,6 arttı. 36–40 mm nervürlü demirde de fiyatlar 20 bin 60 liradan 24 bin 600 liraya yükselirken, artış oranı yine yüzde 22,6 oldu. Muhtelif boy nervürlü demirde ise fiyatlar 17 bin 910 liradan 22 bin 300 liraya çıkarak yüzde 24,5’lik artış kaydetti. Demir fiyatlarındaki artışın, inşaat maliyetleri ve konut fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturduğu ifade eden yetkililer 100 metrekarelik bir konutta yaklaşık 4 ton demir kullanıldığını söylediler.