Hurdaya ayrılan gemiler için teşvik düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenlemeyle, teşvik kapsamında yeni gemi inşasını üstlenecek "yüklenici" tanımı güncellenerek Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında faaliyet ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişilere ait kıyı tesisleri de kapsama dahil edildi. Bu kapsamda faaliyet gösteren yüklenicilerden ayrıca kıyı tesisi işletme izni aranmayacağı karara bağlandı.

Yeni gemiler için tonaj sınırı ve sicil şartı getirildi

Yönetmeliğe eklenen yeni maddelerle birlikte, teşvikten yararlanacak gemilere yönelik sicil süresi ve inşa edilecek yeni gemilerin tonaj sınırlarına ilişkin önemli kurallar yürürlüğe konuldu.

Buna göre;

- Hurdaya ayrılacak geminin, başvuru tarihi itibarıyla en az üç ay boyunca yararlanıcının adına Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olması zorunluluğu getirildi.

- Teşvikten yararlanmak amacıyla başvurulan ticari gemi, deniz ve içsu aracının yerine inşa edilecek yeni aracın gros tonajına (GT) sınırlama getirildi. Hurdaya verilen aracın 12 bin GT ve üzerinde olması halinde yeni geminin en az yarı gros tonajda; 12 bin GT'den küçük olması halinde ise en az üçte bir gros tonaja sahip olacak şekilde inşa edilmesi şartı koşuldu.