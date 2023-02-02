Hürjet, motorunu çalıştırdı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet'in motorunu çalıştırdığını belirterek, "Artık sıra uçuşta." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hürjet motorunu çalıştırdığını bildirdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi veren Demir, "Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." ifadelerini kullandı