Hürmüz Boğazı'nda 200 dolar alarmı: Altın 6.000 dolara mı koşuyor?

Uluslararası Enerji Ajansı’nın, İran ile yaşanan çatışmaların yarattığı risklere karşı stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı, piyasalarda anlık bir rahatlama yaratsa da kalıcı olmadı. Şirin Sarı, dünyanın günlük 100 milyon varil tükettiği bir ortamda bu hamlenin sadece kısa vadeli bir pansuman olduğunu, nitekim Brent petrolün hızla yeniden 100 doların üzerine çıktığını vurguladı. Sarı'ya göre bu durum, piyasa dinamiklerinin ABD’nin istediği yönde ilerlemediğinin en net göstergesi olarak öne çıkıyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyeti

Bölgedeki güç dengelerini analiz eden Sarı, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini kullanarak elini güçlendirdiğini ve petrol fiyatları için 150-200 dolar bandını işaret ettiğini belirtti. Sarı, geçmişteki 1973 petrol krizi ve Körfez Savaşı gibi dönemlerdeki %90’a varan fiyat artışlarını hatırlatan uzman, ABD’nin İran’ın nükleer programı ve bağımsızlık talepleri konusunda geri adım atmaması durumunda petrol fiyatlarındaki kırılganlığın süreceğini ifade etti.

Çin’in tedarik avantajı ve Hürmüz Boğazı gerilimi

Küresel ekonomideki yansımalara dikkat çeken Sarı, Çin’in Rusya ve Brezilya gibi alternatif tedarikçiler sayesinde Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimden en az etkilenen aktör olduğunu, ancak yükselen enerji maliyetlerinin tüm dünyada enflasyonu yeniden tetikleyeceği uyarısında bulundu. Enerji krizinin ülkeleri "yeşil enerji" hedeflerinden saptırarak yeniden kömür üretimine yönelttiğini belirten Sarı, üretimin düştüğü bu ortamda finansal piyasalarda "hiç görülmemiş" spekülatif senaryoların ve fiyat dengesizliklerinin yaşanabileceği bir döneme girildiğini söyledi.

Altında temkinli bekleyiş

Altın piyasasındaki belirsizliğe de değinen Şirin Sarı, onsun şu an 5.000 ile 5.200 dolar bandında temkinli bir bekleyiş sürdürdüğünü ifade etti. Savaşın yayılması ve petrolün 200 dolara çıkması durumunda altının 6.000 dolarlık yeni tarihi zirvelere ulaşabileceğini öngören Sarı, olası bir diplomatik yumuşamanın ise fiyatları 4.400 dolar seviyelerine çekebileceğini not etti.

Yatırımcılar için yol haritası

Yatırımcılara stratejik bir yol haritası çizen Sarı, altının portföylerdeki payının %20-30 seviyelerini aşmaması gerektiğini savundu. Kısa vadeli düşüşlerin birer alım fırsatı olarak görülebileceğini belirten Sarı, piyasa psikolojisini "Panikle altına dalmayın ama altınsız da kalmayın." Sözleriyle özetledi.