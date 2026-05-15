Hürmüz etkisi: TCMB’nin enerji maliyeti hesabı savaşla değişti

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026 yılı ikinci Enflasyon Raporu’nda petrol fiyatı varsayımlarında yaptığı güçlü revizyon da dikkat çekti. Şubat ayında açıklanan ilk raporda küresel enerji piyasalarında daha dengeli bir görünüm öngörülürken, sunumun iki hafta sonrasında çıkan İran savaşı sonrası yaşanan arz şokları ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz enerji maliyetlerinde sert yükselişi beraberinde getirmesiyle öngörülerin iyimser olduğuna yönelik yorumlar da yapılmıştı.

Bu gelişmeler, TCMB petrol fiyatına ilişkin beklentilerini yukarı çekmesine neden oldu.

Petrol fiyatları

Yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda petrol ve ithalat fiyatlarına yönelik öngörüler, petrol fiyatları 2026 yıl ortalaması için 60,9 dolar olmuştu.

28 Şubat’ta başlayan savaş ile birlikte Hürmüz Boğazı’nın da kapanmasıyla birlikte tüm dünyayı etkileyen en önemli gelişmelerden biri petrol fiyatlarında yaşandı ve fiyatlar 100 dolar üzerinde seyretmeye başladı. Bu gelişmelerin ardında da TCMB’nin 2026-II Enflasyon Raporu’ndaki öngörülerde, petrol fiyatları için 2026 yılında ortalaması 89,4 dolar olarak öngörüldü.

Geçmiş enflasyon raporlarındaki petrol öngörüleri

TCMB’nin geçmiş dönem petrol varsayımları ile Brent petrolün yıllık ortalamaları karşılaştırıldığında, özellikle küresel şok dönemlerinde tahminlerin hızla yukarı yönlü revize edildiği görüldü. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşını başlamasıyla oluşan enerji krizinin etkisiyle petrol fiyatları 100 dolar seviyelerine yaklaşırken, 2026’da da savaş kaynaklı arz endişeleri benzer bir tabloyu gündeme taşıdı.

Ekonomistler, petrol fiyatlarında kalıcı yüksek seyrin yalnızca enerji maliyetlerini değil; ulaştırma, üretim ve gıda fiyatları üzerinden genel enflasyon görünümünü de bozabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması halinde TCMB’nin önümüzdeki raporlarda enerji ve ithalat fiyatı varsayımlarını yeniden yukarı çekebileceği de öngörülüyor.