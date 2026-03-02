Hürmüz gerilimi, otomotiv fiyatlarını artırabilir

Avrupa’ya satılan araçların büyük bölümü doğrudan Hürmüz’den geçmiyor. Ancak BAE’deki Jebel Ali gibi limanlar üzerinden yeniden ihracat yapan markalar için bölgedeki sigorta primleri ve navlun maliyetleri artabilir. Özellikle Çinli üreticiler BYD, SAIC Motor ve Chery’nin Körfez dağıtım merkezlerini aktif olarak kullandığı biliniyor.

Bunun yanında Japon ve Koreli üreticiler Toyota, Hyundai Motor Company ve Kia için de Körfez’deki lojistik merkezler nedeniyle dolaylı maliyet baskısı oluşabilir.

Maliyetler artabilir

Analistlere göre, asıl etki ise petrol fiyatları ve savaş riski sigorta primlerinden gelecek. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre petrol fiyatlarındaki artış; üretim maliyetleri, plastik ve petrokimya bazlı parça giderleri ile navlun ücretlerini yukarı çekebilir. Bu da Avrupa pazarında araç fiyatlarına sınırlı ama zincirleme bir baskı anlamına geliyor.

Dolayısıyla Hürmüz Boğazı’nın kapanması kısa vadede Avrupa’ya ve Türkiye’ye araç sevkiyatını aksatmasa da; otomotivde maliyet kalemlerini yukarı iten yeni bir unsur olarak öne çıkabilir.