Hürmüz krizi lojistiği vurdu

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Son yıllarda vize sorunu, yüksek geçiş ücretleri ve trafik cezaları nedeniyle zor günler geçiren sektör temsilcileri Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizden dolayı navlun ve akaryakıt fiyatlarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisi Türkiye’de de hissedilmeye başlarken, özellikle lojistiğin önemli merkezlerinden olan Mersin’de faaliyet gösteren lojistik firmaları maliyet artışından doğrudan etkilendiklerini belirtti. Yaşadıkları sorunları anlatan firmalar, taşımacılık sektöründe navlun maliyetlerinin en önemli kalemlerinden biri olan yakıt fiyatlarının, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte otomatik olarak yükselmekte ve taşıma maliyetlerini ciddi ölçüde artırdığını ifade etti.

“Firmaların satış yapmasını zorlaştırdı”

ATF Forwarding Dijital Pazarlama ve Süreç Geliştirme Müdürü Neslihan Baydar, petrol varil fiyatlarında yaşanan artışın lojistik sektörünü doğrudan etkilediğini kaydederek, “Taşımacılık sektöründe navlun maliyetlerinin en önemli kalemlerinden biri olan yakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte otomatik olarak yükselmekte ve taşıma maliyetlerini ciddi ölçüde artırmaktadır. Artan maliyetler, ithalat ve ihracat süreçlerinde hem üreticilerin hem de alıcıların beklentilerinin çok üzerine çıkmaktadır. Bu durum, firmaların satış yapmasını zorlaştırdığı gibi kar marjlarının düşmesine de neden olmakta ve ticari faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan fiyat artışlarının yalnızca üretici ve alıcıları değil, aynı zamanda nihai tüketiciyi de doğrudan etkilediğini ifade eden Baydar, “Örneğin tarım ürünlerinde, sadece ülkeler arası taşımada değil, yurt içi taşımacılıkta dahi artan maliyetler nedeniyle fiyat farkı büyümekte ve tüketicinin sofrasına ulaşan domates gibi temel gıda ürünleri çok daha pahalı hale gelmektedir. Sonuç olarak ticaretin olumsuz etkilenmesi, uzun vadede insanlığın yaşam kalitesini de önemli ölçüde etkileyecektir” diye konuştu.

“Otoban fiyatları ciddi anlamda zorluyor”

Agit Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Muazzez Araç da, otoyol dolandırıcıları ile başlarının dertte olduğunu belirterek, zaten sektörün küresel sıkıntılardan dolayı zorda olduğunu, bunun üzerine bir de dolandırıcılarla uğraştıklarını kaydetti. Dolandırıcıların her gün bir yöntem değiştirerek kendilerini aradıklarını aktaran Araç, “Biz bıktık artık. Bunlarla uğraşmaktan işimizi yapamaz duruma geldik” ifadelerini kullandı. Öte yandan otoyol ücretlerinin de kendilerini zor durumda bıraktığını anlatan Araç, “Zaten maliyet baskısı altındayız. Otoban fiyatları çok yüksek. Yurt dışına giriş-çıkış için otoban ücretleri ciddi rakamlara ulaşıyor. Ayda 1-2 kez Balkan ülkelerine gidiyoruz. Ayda araç başı 12-14 bin Euro ödüyoruz. Bu da bizi kurtarmıyor ama boş kalmamak için sefer atıyoruz” dedi.

“Vize önemli sorunlardan bir tanesi”

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İmsan Group Yönetim Kurulu Başkanı Kerem İmrak ise Uluslararası lojistik sektörü ve uluslararası karayolu taşımacılığının jeopolitik gelişmeler, küresel ekonomik dalgalanmalar, bölgesel regülasyonlar ve operasyonel kısıtlar gibi çok katmanlı dinamiklerden doğrudan etkilendiğini kaydetti. Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışında kritik bir köprü konumunda bulunulmasına rağmen sektörün, uzun yıllardır yapısal ve dönemsel bazı sorunlarla mücadele ettiğini dile getiren İmrak, “Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde görev alan sürücülerin Schengen başta olmak üzere vize süreçlerinde yaşadığı gecikmeler, ret oranları ve sınırlı süreli vizeler operasyonel sürdürülebilirliği zorlaştırmaktadır. Araç planlamaları sekteye uğramakta, transit süreler uzamakta ve müşteri teslim performansı olumsuz etkilenmektedir. Bu durum hem maliyet artışına hem de rekabet gücünün zayıflamasına neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

Sektörde nitelikli ve deneyimli sürücü bulma zorluğu giderek arttığını kaydeden İmrak, “Mesleğin zorlu çalışma koşulları, uzun sefer süreleri ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri nedeniyle genç iş gücünün sektöre ilgisi düşmektedir. Bunun sonucunda kapasite yönetimi zorlaşmakta, araç yatırımları verimli kullanılamamakta ve operasyonel riskler artmaktadır” diye konuştu.

Ülkeler arası taşımacılıkta uygulanan geçiş belgesi kotaları, serbest ticaret akışını kısıtlayan en önemli engellerden biri olduğuna dikkat çeken İmrak, “Kota yetersizlikleri nedeniyle araçlar alternatif ve daha uzun rotalara yönlendirilmekte, bu da transit sürelerin uzanmasına, yakıt ve operasyon maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır. Planlama esnekliği azalmakta ve teslim güvenilirliği etkilenmektedir. Gümrük Birliği’ne üye olan ülkemizden akışı sağlanan yük trafiklerinde Türk araçlarına uygulanan geçiş ve kotalar, aslında AB ülkelerinin kendi ülkelerine yaptıkları ticarete ve mallara uygulanmaktadır. Bu manada AB ülkelerinin geçişlere uyguladıkları kotaları bir an evvel kaldırması gerekmektedir” dedi.