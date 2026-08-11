Hürmüz'de gemi trafiğinde durma noktasında

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Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına yönelik umutların zayıflamasıyla pazartesi günü 6'ya geriledi. Kpler verilerine göre, son 10 günlük ortalamada boğazdan günlük yaklaşık 11 gemi geçiyordu.

Salı günü sabah saatleri itibarıyla açıklanan verilere göre, pazartesi günü Hürmüz Boğazı'na 4 emtia gemisi giriş yaptı. Bunlar arasında iki boş petrol ürünü tankeri de yer aldı.

Boğazdan çıkan iki gemiden biri sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), diğeri ise artık yakıt taşıyordu.

Mevcut trafik, savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kalmayı sürdürüyor. Çatışmalardan önce Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 130-140 gemi geçiyordu.