Hürmüz'de tanker ücretleri rekor seviyeye yükseldi

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Hürmüz Boğazı'ndan petrol taşımacılığında navlun ücretlerinin hızla yükselmesi, çok büyük ham petrol tankerlerinin Orta Doğu'ya yönelmesine yol açarken küresel gemi arzındaki sıkışıklığı daha da artırıyor.

Bloomberg News'un haberine göre, Basra Körfezi'nden Doğu Asya'ya petrol taşımanın maliyeti savaş öncesine göre altı kattan fazla yükseldi.

Süpertankerlerin yüzde 40'ından fazlası Körfez çevresinde

Denizcilik veri sağlayıcısı Signal Ocean'a göre, dünya genelindeki yaklaşık 850 çok büyük ham petrol tankerinin yüzde 40'tan fazlası şu anda Basra Körfezi'nde veya bölgeye birkaç günlük seyir mesafesinde bulunuyor.

Hürmüz'den geçen ham petrol akışları, son haftalarda gemilere yönelik saldırılara rağmen savaş öncesi seviyelere yakın düzeylere toparlandı. Ancak geçiş risklerinin artması tanker ücretlerini sert şekilde yukarı taşıdı.

Petrol aktarmaları tanker arzını daraltıyor

Bölgedeki yoğunlaşmada, Hürmüz'den geçme riskini almak istemeyen gemilere Umman Körfezi'nde veya Hindistan'ın batı kıyısı açıklarındaki yeni aktarma noktalarında petrol transfer edilmesi de etkili oluyor.

Signal Ocean navlun analisti Georgios Sakellariou, son ayların ham petrol tankerleri açısından şimdiye kadarki en güçlü dönem olduğunu belirtirken, Hürmüz dışındaki gemiden gemiye transfer sisteminin verimsiz çalışmasının tanker arzını hem bölgede hem de diğer rotalarda zorladığını söyledi.

Atlantik'e yönelen boş tanker sayısı yarıya düştü

Signal Ocean verilerine göre, Atlantik limanlarına yönelen boş VLCC sayısı bir ay öncesine kıyasla yarıya düştü.

Süpertanker arzındaki yetersizlik, diğer bölgelerde petrol taşımacılığının yapısını da değiştiriyor. Büyük gemilerin sağladığı ölçek ekonomisine sahip olmayan daha küçük tankerlerin kullanımında artış görülüyor.

Yaklaşık üç hafta süren Basra Körfezi-Doğu Asya rotasında süpertankerlerin günlük navlun getirisi çarşamba günü yaklaşık 1,4 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu seviye savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 540 artış anlamına gelirken, aynı dönemde Brent petrol fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 40 oldu.