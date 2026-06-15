Hürmüz'de tansiyon düştü, Kapalıçarşı hareketlendi!

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin düşebileceği ve taraflar arasında uzlaşma sağlanabileceğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarında gerilemeye neden olurken, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüş altını destekledi. Sektör temsilcileri, gelişmenin Kapalıçarşı’da sınırlı bir hareketliliğe yol açtığını belirterek, yatırımcıların gözünü bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevirdiğini belirtiyor.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin doğrudan dış piyasalardaki gelişmelerden kaynaklandığını söyledi. Yıldırımtürk, son düşüş sırasında uluslararası fiyatlarla iç piyasa arasında yaklaşık 1.500 dolarlık fark oluştuğunu, bu farkın yeniden daralmaya başladığını belirterek, "Bugün bu farkın 500 dolar seviyelerine kadar gerilemesi mümkün görünüyor" dedi. Kapalıçarşı'da likidite sıkışıklığının devam ettiğini ifade eden Yıldırımtürk, özellikle Dubai piyasasında yaşanan aksaklıkların para trafiğini etkilediğini ve bunun çarşıya da yansıdığını kaydetti.

Düşüş bekleyenler yeniden piyasaya dönebilir

Altın fiyatlarındaki gerileme nedeniyle alım kararını erteleyen yatırımcıların yeniden piyasaya dönmeye başlayabileceğini belirten Yıldırımtürk, ev veya otomobil alımı planlayan bazı yatırımcıların fiyatların düşmesini beklediğini söyledi. Teknik analizle hareket eden yatırımcıların ise düşüşün taban seviyesini görmek için beklediğini ifade eden Yıldırımtürk, fiyatların yeniden yükseliş sinyali vermesi halinde talebin artabileceğini dile getirdi. Kapalıçarşı'da arz ve talebin genel olarak dengeli olduğunu ancak talep tarafının bir miktar daha güçlü seyrettiğini kaydeden Yıldırımtürk, işlemlerin ise yüksek hacimli olmadığını belirterek, “Şu anda çok heyecanlı bir piyasada değiliz. Daha mutedil bir piyasa görünümü var” değerlendirmesinde bulundu.

FED toplantısı belirleyici olacak

Piyasalarda bu hafta en önemli gündem maddesinin FED toplantısı olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, faiz oranlarında değişiklik beklenmediğini ancak FED Başkanı'nın açıklamalarının piyasaların yönü açısından kritik olacağını söyledi. Özellikle faiz indirimi takvimine ilişkin verilecek mesajların altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirten Yıldırımtürk, yılın ilk çeyreğinde görülen sert yükselişlerin tekrarlanmasını beklemediğini ifade etti. Altının yükseliş trendinin devam edeceğini savunan Yıldırımtürk, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin fiyatları destekleyen temel unsur olmaya devam ettiğini belirtti. ABD tahvillerinden çıkışların ve tahvil faizlerindeki gerilemenin de altın lehine bir ortam oluşturduğunu kaydeden Yıldırımtürk, yükselişin bundan sonraki dönemde daha temkinli ve kademeli olacağını söyledi.

Gram altında yeni hedef 6 bin 800 TL

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin iç piyasada bir miktar rahatlama yarattığını ifade eden Yıldırımtürk, siyasi gelişmelerin ise yakından izlenmeye devam edildiğini belirtti. Geçen haftayı 24 ayar gram altında 6 bin 350-6 bin 370 TL seviyelerinde kapattıklarını hatırlatan Yıldırımtürk, hafta içinde fiyatın 6 bin 150 TL'ye kadar gerilediğini söyledi. Önümüzdeki dönemde gram altında yeniden yükseliş beklediğini ifade eden Yıldırımtürk, “6 bin 500 TL seviyesinin ardından 6 bin 700 ve 6 bin 800 TL seviyeleri görülebilir” dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası nedeniyle yüksek faiz ortamının sürdüğünü hatırlatan Yıldırımtürk, bu nedenle yatırımcıların bir bölümünün mevduatta kalmayı tercih ettiğini belirterek, altın piyasasında güçlü bir hareketliliğin ancak faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.