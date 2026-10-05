HÜRSAT’ın ikinci uydusu için TUSAŞ ve ROKETSAN güçlerini birleştirdi

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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRSAT’ın metre altı çözünürlük ve geniş alan görüntüleme kabiliyetinin yanı sıra güneş eş zamanlı yörüngede çalışma gibi özel görevler gerçekleştirmesinin planlandığını belirtti.

HÜRSAT’ın ikinci uydusu için yeni adım

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli imkanlarla geliştirilen HÜRSAT projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, HÜRSAT’ın ikinci uydusunun geliştirilmesine yönelik ROKETSAN ile proje sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyle birlikte HÜRSAT projesinin ikinci uydusuna ilişkin geliştirme sürecinde TUSAŞ ve ROKETSAN arasında iş birliği başlatılmış oldu.

HÜRSAT’ın görev kabiliyetleri öne çıkıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da konuya ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Demiroğlu, Türkiye’nin uzay yolculuğunda HÜRSAT ile yeni bir dönemin başladığını belirterek, TUSAŞ olarak milli imkanlarla geliştirdikleri projeyi tanıtmaktan ve ilk üretim anlaşmasını imzalamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Demiroğlu’nun paylaşımında HÜRSAT’ın metre altı çözünürlük ve geniş alan görüntüleme kabiliyetine sahip olması planlandığı belirtildi. Uydunun ayrıca güneş eş zamanlı yörüngede çalışma gibi özel görevleri yerine getirmesinin planlandığı aktarıldı.

ROKETSAN ile ikinci uydu için imzalar atıldı

HÜRSAT’ın ikinci uydusuna ilişkin sürece de değinen Demiroğlu, ROKETSAN ile proje sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Demiroğlu, HÜRSAT’ın Türkiye’nin uzaydaki bağımsızlığını ve küresel rekabet gücünü pekiştirecek bir proje olduğunu belirterek, projenin Türkiye ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.