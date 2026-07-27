Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyat hattını hedef aldığını açıkladı

Yemen'deki Husilerin silahlı kanadı, Suudi Arabistan'ın doğusundan Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na uzanan ham petrol tedarik ve taşıma hattındaki kritik noktalara insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Grup, operasyon kapsamında petrol hattı üzerindeki "bir dizi hassas hedef ve noktanın" çok sayıda İHA ile vurulduğunu öne sürerken, saldırının Suudi Arabistan'a ait insansız hava araçlarının Yemen hava sahasını tekrarlayan şekilde ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini savundu.

Cazan Rafinerisi'nde yangın görüldü

Uydu görüntülerinde, Husilerin hedef aldığını açıkladığı Saudi Aramco'ya ait Cazan Rafinerisi'ndeki bir depolama tankında yangın görüldü.

Günlük 400 bin varil işleme kapasitesine sahip tesiste bir tankın yandığı ve rafinerinin doğu bölümündeki meşale kulesinden yoğun duman yükseldiği belirtildi.

Meşale kuleleri, tesislerde oluşan fazla gazın güvenli şekilde yakılması amacıyla kullanılıyor.

Operasyonlara etkisi netleşmedi

Saldırının rafineri faaliyetlerini etkileyip etkilemediği henüz netlik kazanmadı. İlk değerlendirmelere göre görünür hasarın depolama tankıyla sınırlı olduğu belirtilirken, yoğun duman nedeniyle tesisin bazı bölümlerindeki durumun tam olarak tespit edilemediği ifade edildi.