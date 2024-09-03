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Hüyük çileği AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hüyük çileğinin Avrupa Birliği’nden (AB) tescil alan 25'inci ürün olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Hüyük çileği AB'den coğrafi işaret tescili aldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hüyük çileğinin Avrupa Birliği’nden (AB) tescil almasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu'nun tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Hüyük çileği, AB nezdinde tescillenen 25'inci coğrafi işaretimiz oldu. Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Hüyük çileği de dahil olmak üzere, coğrafi işaretli 25 ürün şöyle sıralandı: Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği.

 

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