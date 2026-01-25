Huzurevi fiyatları zamlandı: İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar

Özel huzurevi fiyatları belli oldu. İstanbul'daki özel huzurevi fiyatlarına yüzde 35 zam geldi.

İstanbul'da özel huzurevleri için taban fiyat aylık 20 bin 250 lira olarak belirlendi. En yüksek fiyat ise 100 bin lirayı geçti. En pahalı özel huzurevi fiyatı 106 bin 616 lira oldu.

Bu rakamlara yüzde 10 KDV de ekleniyor.

Fizik tedavi ya da diyaliz ücretleri de ekleniyor

Huzurevi hizmeti veren bir bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, otel hizmeti verdiklerini anlattı.

Bu rakamların yalnızca bakım ücreti olduğuna dikkat çeken Bayrak, fizik tedavi ya da diyaliz gibi ekstra ücretler olduğunu da anlattı. Bayrak, 20 bin liraya İstanbul'da huzurevi bulunamayacağını da söyledi.

10 bin TL'den başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor. İl ve ilçe belediyelerinde rakamlar daha düşük.

Özel sektörden destek talebi

NTV'de yer alan habere göre, Bakanlığa bağlı merkezlerin 60 yaş üstüne hizmet verdiğini belirten Bayrak, özel sektörde bu sınırın 55 olduğunu anlattı.

"Özel sektöre destek sağlanması gerekiyor." diyen Bayrak, maliyetlerin aşağı çekilmesiyle hizmet verilecek insan sayısının artabileceğini söyledi.

Özel sektör ise daha erişilebilir olmak için destek istiyor.