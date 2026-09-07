Hyundai UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi otomotiv partneri oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, UEFA ile Avrupa Futbol Kulüpleri'nin ortak girişimi UC3 ile gerçekleştirilen işbirliği, 2030/31 sezonunun sonuna kadar devam edecek.

Hyundai, "İnsanlık için İlerleme" marka vizyonu doğrultusunda fırsatları genişletmeyi ve toplum için daha kapsayıcı bir geleceğe katkıda bulunmayı hedeflerken, UEFA Şampiyonlar Ligi ve mobilite çözümleri aracılığıyla Avrupa genelinde farklı kültürlerden ve topluluklardan insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, dünya genelinde yaklaşık her 3 kişiden birinin ilgi gösterdiği ve en çok izlenen yıllık kulüp futbolu organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Turnuvada mücadele eden 36 kulüp, futbolseverlerle iletişim kurulmasına olanak sağlarken, organizasyon Hyundai'ın robotik ve fiziksel yapay zekadan yazılım teknolojilerine ve Avrupalı müşterilere yönelik akıllı mobilite çözümlerine uzanan gelecek vizyonunu aktarmasına da imkan tanıyor.

Hyundai'nin Almanya'nın Rüsselsheim kentindeki Avrupa Teknik Merkezi, modellerin geliştirme ve mühendislik çalışmalarını yürütürken, aynı tesiste bulunan Avrupa Tasarım Merkezi de araçların görsel tasımını ve kimliğini şekillendiriyor.

Üretim faaliyetleri Çekya ve Türkiye'deki fabrikalarda gerçekleştirilirken, Hyundai modelleri 42 Avrupa ülkesindeki 2 binden fazla satış ve satış sonrası hizmet noktası aracılığıyla müşterilerle buluşuyor. Şirketin tasarım, mühendislik, üretim ve iş ortağı ağı da müşterilere ve taraftarlara hizmet sunuyor.

"Bugüne kadarki en güçlü ürün gamımızla adım atıyoruz"

Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jose Munoz, futbolun yaklaşık 30 yıldır Hyundai'ın bir parçası olduğunu belirtti.

Munoz, futbolun dilleri, sınırları ve nesilleri aşarak insanları başka çok az şeyin başarabileceği kadar güçlü biçimde bir araya getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"UEFA Champions League, her hafta Avrupa'nın en tutkulu taraftarlarının karşısında oynanan, dünyanın en iyi kulüp futbolu organizasyonu. Hyundai'nin bu yaz Dünya Kupası'nda gerçekleştirdiği çalışmaların ardından UEFA Champions League, güzel tasarımlara ve taraftarların seveceği özelliklere sahip araçlarımızı sergilemek için ideal bir platform sunuyor. Madridliyim ve bu nedenle bu organizasyonu hayatım boyunca takip ettim. Avrupa genelindeki taraftarlarla bir araya gelecek olmaktan kişisel olarak da büyük heyecan duyuyorum. Futbolun güzelliğini Hyundai ile kutlamak için harika bir dönemdeyiz."

Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet de UEFA Şampiyonlar Ligi ile Hyundai'ın ilerleme, performans ve insanları bir araya getirme hedefiyle hareket ettiğini aktardı.

Martinet, "Bu işbirliğine bugüne kadarki en güçlü ürün gamımızla adım atıyoruz. IONIQ 3, bu sezon Avrupa'da satışa sunacağımız beş yeni modelin ilki. Bölgedeki müşterilerimiz için tasarlanıp geliştirilen IONIQ 3, geleceğin ürün gamımıza öncülük edecek modelimiz." ifadelerini kullandı.

UC3 Eş Genel Müdürü Guy-Laurent Epstein de Hyundai'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi partnerleri arasında görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hyundai, futbolu en üst seviyede destekleme konusunda köklü bir geçmişe ve futbolun insanları bir araya getirme gücüne yönelik güçlü bir inanca sahip. Önümüzdeki yıllarda bu ortak hedefi dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için hayata geçirecek bir işbirliği geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.