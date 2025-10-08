Hyundai yangın riski nedeniyle 135 binden fazla aracını geri çağırdı
Hyundai, yangın tehlikesi oluşturabilecek bir sorun nedeniyle ABD genelinde 135 binden fazla Santa Fe model aracını geri çağırma kararı aldı.
Hyundai’nin Santa Fe modelini kapsıyor
Hyundai Motor, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, yangın riski nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde 135.386 Santa Fe aracını geri çağırıyor.
Marş motoru yanlış takılmış olabilir
Geri çağırma, bu araçlardaki marş motorunun yanlış takılmış olabileceği belirlendikten sonra başlatıldı.
Bu montaj sorunu, bir kaza sırasında elektrik kısa devresi riskini artırıyor. Bu durum potansiyel olarak yangına yol açabilir.