IBAN mağdurları için yapılacak düzenleme 12. Yargı Paketi'ne eklenecek

Canan SAKARYA - ANKARA

Hafta başında Meclise sunulan 12. Yargı Paketi olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alması beklenen IBAN düzenlemesinin çalışmanın tamamlanmaması nedeniyle teklife girmediği öğrenildi. AK Parti, yarın Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan teklife komisyon ya da genel kurul aşamasında IBAN düzenlemesinin eklenmesi için çalışmalarını yürütüyor.

AK Parti kaynakları, banka hesaplarını kullandırarak farkında olmadan dolandırıcılık suçuna karışan ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalanlara yönelik bir düzenleme yapılması için çalışma yaptıklarını belirtti. Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesine eklenecek yeni bir fıkra ile bununla ilgili bir düzenlemeye gidilmesi planlanıyor.

Kaynaklar bu kapsamda 3-10 yıl hapis cezası öngören “nitelikli dolandırıcılık” suçu yerine yeni bir tanımlama yapılacağı, bunun 1-3 yıl arası hapis cezası olabileceğini kaydettiler.