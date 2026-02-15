IBAN mağdurlarına yeni düzenleme yolda: Yargı paketine girmesi bekleniyor

Banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle haklarında adli işlem başlatılan ve kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan kişiler için yeni bir yasal düzenleme hazırlığı yapıldığı belirtiliyor.

NTV’de yer alan habere göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada, konunun 12. yargı paketine dahil edilmesinin planlandığını ifade etti. Gürlek, IBAN mağdurlarıyla ilgili kendisine çok sayıda mesaj geldiğini ve konunun sosyal medyada da sık sık gündeme getirildiğini belirterek, düzenlemenin pakete eklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

300 bin kişi hakkında işlem, 50 bin mahkûmiyet kararı

Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen 158. maddesi kapsamında, banka hesaplarını bilerek ya da bilmeyerek yasa dışı işlemlerde kullandırdığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan kişi sayısının yaklaşık 300 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu dosyaların yaklaşık 50 bininde mahkûmiyet kararı verildiği, ceza alanların bir bölümünün halen cezaevinde bulunduğu belirtiliyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar da 2025 yılı sonunda Meclis komisyonunda yaptığı bilgilendirmede, bilişim sistemi yoluyla dolandırıcılık kapsamında açılmış kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıklamıştı. Sayının 300 bini geçtiği ifade ediliyor.

Suçun bilinmesi, menfaat ve yargılama yetkisi masada

Acar, hesabını kullandıran kişinin hileyi bilmesi durumunda dolandırıcılıktan cezalandırıldığını, hileyi bilmeden menfaat temin edenlerin ise dosya özelinde değerlendirildiğini belirtmişti. Hiçbir menfaat elde etmediği tespit edilenler için beraat kararı verilebildiğini kaydetmişti.

Konu daha önce 11. yargı paketi kapsamında da gündeme gelmişti. Buna göre, nitelikli dolandırıcılık suçlarının yargılamasının ağır ceza mahkemelerinden alınarak asliye ceza mahkemelerine devredilmesi ve bazı dosyaların uzlaşma kapsamına girmesi tartışılmıştı.