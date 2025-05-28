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IBAN’a para transferinde SMS doğrulaması zorunlu olacak: Tarih belli oldu

Dijital bankacılıkta güvenliği artırmak hedefiyle Türkiye'de önemli bir düzenlemeye gidiliyor. 1 Haziran 2025'ten itibaren internet ve mobil bankacılık kanalıyla yapılan para transferlerinde SMS ile iki aşamalı doğrulama mecburi kılınacak. Bu yeni uygulamayla, alıcının sadece IBAN bilgilerini girmek yeterli olmayacak; işlem, cep telefonuna gönderilen onay kodunun girilmesiyle nihayetlendirilebilecek.

Haber Merkezi
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IBAN’a para transferinde SMS doğrulaması zorunlu olacak: Tarih belli oldu
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatıyla hayata geçecek uygulama ile özellikle son dönemde artan siber dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Teknolojik gelişmelere paralel olarak hackerların kötü amaçlı yazılımlar ya da sahte uygulamalar aracılığıyla kullanıcıların hesaplarına sızması ve izinsiz para transferi yapması, güvenlik açıklarını gündeme getirmişti.

Bu yeni sistem, EFT, havale ve FAST dahil olmak üzere tüm para transferi yöntemlerini kapsayacak. Kullanıcının işlem sırasında girdiği veriler, ancak telefonuna gelen kısa mesajla doğrulanmasının ardından işleme alınacak. Bu sayede hem hesap güvenliği artırılacak, hem de kimlik avı (phishing) gibi saldırılara karşı ek bir güvenlik katmanı oluşturulmuş olacak.

 

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