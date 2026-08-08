IBAN'la para transferinde kritik uyarı: Yanlış işlemde ne yapılmalı?

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Mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen IBAN ile para transferleri, günlük hayatta en sık kullanılan bankacılık işlemleri arasında yer alıyor ancak uzmanlar, para gönderme sırasında yapılacak küçük bir hatanın maddi kayıplara neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Özellikle IBAN numarasının eksik ya da hatalı girilmesi veya alıcı bilgilerinin yeterince kontrol edilmemesi, paranın yanlış hesaba aktarılmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, transfer işlemi onaylanmadan önce IBAN numarası ile birlikte alıcının ad ve soyadının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yanlış transferde iade otomatik yapılmıyor

Yanlış IBAN'a gönderilen para, işlemin tamamlanmasının ardından otomatik olarak gönderen kişinin hesabına iade edilmiyor. Hatanın fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi ve yanlış transferin bildirilmesi gerekiyor.

Bankalar, başvuru üzerine alıcı bankayla iletişime geçerek iade sürecini başlatabiliyor. Ancak paranın geri alınabilmesi, gönderildiği hesabın durumuna ve ilgili süreçlere bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yanlış transferlerde hızlı hareket edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.

Bankalar aracılığıyla çözüme ulaşılamayan durumlarda ise para gönderen kişi hukuki yollara başvurarak ödemenin iadesini talep edebiliyor. Sürecin ispatı açısından işlem dekontunun saklanması ve bankaya yapılan başvuruların kayıt altına alınması önem taşıyor.

Dolandırıcılık riskine karşı uyarı

Uzmanlar, son dönemde IBAN üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Telefon, kısa mesaj veya sosyal medya üzerinden iletilen IBAN bilgilerine doğrulama yapılmadan para gönderilmemesi, yalnızca güvenilir kişilerden alınan hesap bilgilerinin kullanılması tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre para transferi yapılmadan önce IBAN numarası, alıcının adı ve soyadı ile gönderilecek tutarın son kez kontrol edilmesi, olası hataların önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor. Ayrıca transfer tamamlandıktan sonra dekontun saklanması, olası bir uyuşmazlık durumunda sürecin takibi açısından kolaylık sağlıyor.