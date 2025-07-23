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IBAN’lar değişiyor! Hesabı olanlara uyarı geldi

Enpara Bank’a geçiş başlıyor. Enpara.com, Enpara Bank A.Ş. oluyor. Yüzbinlerce müşterinin IBAN değişikliği için uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada Ücretsiz EFT, FAST ve havalenin devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi
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IBAN’lar değişiyor! Hesabı olanlara uyarı geldi
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Enpara.com’un Enpara Bank’a devir sonrası müşterilere uyarı yapıldı. IBAN’ların değişeceği duyuruldu. 

Türkiye'de uzun süredir hizmet veren Enpara.com'un ünvanı Enpara Bank A.Ş. olarak değişiyor. QNB Bank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, devirle ilişkili olarak gerçekleşecek değişiklikleri açıkladı.

Ücretsiz EFT, FAST ve havale

Ücretsiz EFT, FAST ve havale sonsuza kadar süreceğine değinen Enpara.com kredi kartının da ömür boyu aidatsız olmaya devam edeceğini açıkladı.

Müşterilere bildirildi, IBAN'lar değişecek

Enpara.com hesabı olanlar için en önemli değişiklik IBAN'larda gerçekleşecek. Bankanın Eylül-Ekim 2025 tarihinde Enpara Bank'a devrolmasıyla birlikte IBAN numaraları yasal zorunluluk kapsamında değişecek.

Bu sebeple, devir sonrasında yeni IBAN’ların para gönderimi yapacak kişilere hızlıca paylaşılması gerekecek.  

Yeni IBAN yerine eski IBAN'lara gelecek olan EFT veya SWIFT'ler de talimat verilmesi halinde 90 gün boyunca Enpara Bank'taki yeni IBAN numarasına ücretsiz olarak yönlendirilecek.

Yapmayanın EFT ve SWIFT'leri geri dönecek

Aksi halde eski IBAN'lara gelen EFT ve SWIFT'ler göndericiye geri dönecek.

Enpara.com IBAN konusuna ilişkin bildirimlerin yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

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