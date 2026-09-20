İBB, 250 taksi plakasını ihaleye çıkaracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 250 uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkının her biri, gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilerek işlettirilmek üzere ayrı ayrı ihale edilecek. Her bir taşımacılık hakkı için muhammen bedel 6 milyon 376 bin lira artı KDV, geçici teminat bedeli ise 191 bin 280 lira olarak belirlendi.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 11.00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Tekliflerin, en geç 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar İBB Encümen Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekecek.

Yalnızca gerçek kişilerin katılabileceği ihalede her kişi, bir uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkı alabilecek. Katılımcıların İstanbul’da ikamet etmesi, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, ihale tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olması gerekecek.