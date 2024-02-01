İBB Başkanı İmamoğlu İBB çalışanlarının zam oranının yüzde 51-69 arasında gerçekleştiğini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarının maaş ücret ve zam oranlarını sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından duyurdu.

İmamoğlu, ocak ve mart dönemi artışlı tüm çalışanlara taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapıldığını duyururken, 6 aylık zam oranının da yüzde 51-69 arasında gerçekleştiğini belirtti.

İmamoğlu, şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldıklarını da duyururken "Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık." ifadelerini kullandı.