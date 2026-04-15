İBB Hal Müdürlüğü raporu: İstanbul'da en pahalı satılan sebze ve meyve belli oldu

Türkiye’nin en büyük tüketim merkezi olan İstanbul’da Mart ayı gıda hareketliliği, İBB Hal Müdürlüğü’nün raporuyla ortaya konuldu. Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine giren ürün miktarı, kentin beslenme alışkanlıklarını ve mevsimsel arz-talep dengesini gözler önüne serdi.

Sebze tüketimi meyveyi ikiye katladı

Mart ayında İstanbul hallerinde toplam 183 bin 654 ton ürün satışa sunuldu. Bu miktarın 120 bin 970 tonunu sebzeler oluştururken, 62 bin 684 tonunu meyveler oluşturdu. Verilere göre sebze satışları, toplam tüketimin yaklaşık yüzde 66’sına karşılık gelirken, meyve satışlarını neredeyse iki katına çıktı. Bu durum, mutfaklarda temel gıda tercihinin sebze ağırlıklı şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

Portakal ve domates zirvede

Ayın en çok tercih edilen ürünleri, klasikleşen sofraların vazgeçilmezleri oldu. Toplamda 14 bin 589 ton satış hacmiyle portakal ilk sırada yer alırken; muz, elma ve mandalina onu takip eden diğer popüler meyveler oldu.

Sebze kategorisinin değişmez birincisi domates, 24 bin 655 tonluk tüketimle zirvede yer aldı. Domatesi, temel ihtiyaç listesinin üst sıralarında bulunan patates ve salatalık izledi.

Çağla 353 TL ile zam şampiyonu oldu

Mart ayı verileri, bazı ürünlerdeki yüksek fiyat seyriyle de dikkat çekti. Ortalama kilogram fiyatlarına bakıldığında, portakal 31,25 TL seviyesinde seyrederken; domatesin ortalama 112,81 TL’den alıcı bulması dikkat çekici bir veri olarak rapora yansıdı.

Baharın habercisi olarak tezgahlarda yerini alan çağla, kilogramı 353 TL’yi aşan fiyatıyla Mart ayının zam şampiyonu oldu. Çağlayı, yüksek fiyat skalasında erik ve siyah üzüm takip etti.

İstanbul hallerinde ürün çeşitliliği dikkat çekti

İstanbul’un iki yakasındaki dev haller, ürün çeşitliliği bakımından da zengin bir tablo çizdi. Bayrampaşa halinde 77 çeşit ürün tüketiciyle buluşurken, Ataşehir halinde 75 çeşit meyve ve sebze yer aldı. Uzmanlar, sebze miktarının meyveyi geçmesini, kıştan bahara geçiş sürecinde tencere yemeklerine olan yönelimin bir sonucu olarak değerlendiriyor.