İBB, ihaleye çıkıyor: 250 uygulama bazlı taksi plakası 29 yıllığına verilecek

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Her bir plaka için muhammen bedel 5 milyon 100 bin TL artı KDV olarak belirlenirken, geçici teminat tutarı 153 bin 150 TL olacak

Başvurular 19 Ocak'a bitiyor

Başvurular, 19 Ocak 2026 tarihine kadar saat 12.00’ye dek kapalı zarf içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne teslim edilecek.

İhale şartları neler?

İhale, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00’de Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, encümen huzurunda yapılacak. İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir adet taksi plakası alma hakkına sahip olacak.

Başvuru yapacak adaylardan sürücü belgesi, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, şoförlük şartlarını taşıdığına dair taahhütname ve geçici teminat belgesi gibi evrakların eksiksiz olarak sunulması istenecek. İhale şartnamesinin, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL bedel karşılığında temin edilebileceği ya da ücretsiz olarak incelenebileceği bildirildi.