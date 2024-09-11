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İBB Meclisi'nden 16 ilçedeki taşınmaz satışına onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, eylül ayı ikinci oturumunda, Fatih, Kağıthane, Şişli, Üsküdar, Pendik, Bahçelievler, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Tuzla, Ümraniye, Beyoğlu ve Zeytinburnu'ndaki İBB mülkiyetindeki taşınmazların satışına onay verildi.

Haber Merkezi
AA
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İBB Meclisi'nden 16 ilçedeki taşınmaz satışına onay
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Komisyon raporları doğrultusunda Fatih, Kağıthane, Şişli, Üsküdar, Pendik, Bahçelievler, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Tuzla, Ümraniye, Beyoğlu ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verildi.

Gençlere 10 GB ücretsiz internet hizmeti reddedildi

Mecliste ayrıca geçen dönem AK Parti grubu tarafından teklif edilen "Gençlere 10 GB ücretsiz internet hizmetinin sunulması" maddesi, komisyonların, "Önergenin süresinin dolmuş olması ve konusuz kalması" görüşüyle reddedildi.

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