İBB öğrencilere destek paketini açıkladı: İlk abonman 1 TL

Aslan, desteklerin 2019’dan bu yana sürdürüldüğünü belirterek, Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletti. Aslan, “Ekrem Başkanımızın 2019’da başlattığı bu büyük dayanışmayı, hangi koşul altında olursak olalım büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Paketin en dikkat çeken başlıklarından biri ulaşım desteği oldu. Buna göre öğrenciler, 21 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında ilk aylık ulaşım abonmanlarını 1 liraya çıkarabilecek. Uygulamanın, abonmanın hangi gün alındığına bakılmaksızın geçerli olacağı belirtildi. Bu kalem için yaklaşık 441 milyon lira kaynak ayrıldı.

İBB’den öğrencilere yeni destek paketi

İBB, bu yıl ilk kez öğrenci evlerinin su ve doğalgaz faturalarına da destek verecek. Aralık, ocak ve şubat aylarında 20 bin öğrenci evine üç ayda toplam 7 bin 500 liraya kadar fatura desteği sağlanacak. Bu program için 150 milyon liralık kaynak planlandı. Ayrıca “Askıda Öğrenci Evi Faturası” uygulamasıyla İstanbulluların dayanışma yoluyla katkı sunabileceği bildirildi.

“Evine Hoş Geldin” adı verilen yeni program kapsamında 20 bin öğrenci evine tek seferlik 12 bin 500 lira barınma ve depozito desteği verilecek. Bu destek için ayrılan toplam kaynak 250 milyon lira olarak açıklandı.

Kız öğrenciler için uygulanan “Kızlar Okusun Diye” desteği de genişletildi. Daha önce ilkokula yeni başlayan kız çocuklarını kapsayan destek, artık ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflardaki kız öğrenciler için uygulanacak. Yeni dönemde 90 bin kız öğrenciye tek seferlik 3 bin 500 lira destek verilmesi hedefleniyor.

Beslenme, kırtasiye ve kıyafet başlıklarında da yeni kaynaklar ayrıldı. 2027 yılında 50 bin haneye aylık 3 bin lira beslenme desteği verilmesi planlanıyor. Ayrıca 50 bin öğrenci için toplam 125 milyon liralık kırtasiye desteği, 30 bin öğrenci için de kişi başı 5 bin liralık kıyafet desteği sağlanacak.

125 bin üniversiteliye 20 bin TL yardım

Üniversite öğrencilerine yönelik destekler de paketin önemli bölümünü oluşturdu. Genç Üniversiteli Sosyal Desteği kapsamında bu dönem 125 bin öğrenciye kişi başı 20 bin lira olmak üzere toplam 2,5 milyar lira aktarılacak. Genç Üniversiteli Ulaşım Desteği kapsamında 30 bin öğrenciye aylık 653 lira abonman desteği sürecek. Ayrıca 20 bin üniversiteliye kişi başı 5 bin lira kıyafet desteği verilecek.

Aslan, İBB’nin yükseköğrenim yurt kapasitesine de değinerek bugün 16 yurtta 6 bin 232 öğrenciye barınma imkânı sağlandığını söyledi. Öğrencilerin kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 3 bin 840 lira ödediği aktarıldı.

Açıklanan paketle ilk ve orta dereceli okullarda 320 bin öğrenciye, üniversite düzeyinde ise 221 bin 232 öğrenciye doğrudan ulaşılması hedefleniyor. Ulaşım desteği de dahil edildiğinde toplamda 1,8 milyon öğrenciye erişilmesi planlanıyor. Destek paketinin İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantılarında görüşüleceği bildirildi.