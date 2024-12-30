İBB sosyal tesisler ve BELTUR'da yeni dönem! 1 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal tesisleri ve iştiraki BELTUR’da, 1 Ocak 2025 itibarıyla nakit ödeme kabul edilmeyecek.
İBB bu şekilde, alışverişin daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca, BELTUR’da İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10 nakit indirimi uygulanacak.
1 Ocak'ta kartlı ödeme olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal tesisleri ile Perakende Grubu İştiraki BELTUR AŞ, 1 Ocak 2025 itibarıyla sadece kartla ödeme kabul edecek. 1 Ocak’tan itibaren tüm BELTUR işletmeleri ile sosyal tesislerde nakit ödeme yerine kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart kullanılacak.
Yüzde 10 nakit iade kampanyası
Banka kartlarını tercih etmeyen ziyaretçiler, alternatif olarak İstanbulkart da kullanabilecek. İstanbulkart ile yapılan ödemelerde herhangi bir hizmet bedeli ya da kart kullanım ücreti talep edilmeyecek. Öte yandan, 1 Ocak itibarıyla BELTUR işletmelerinde, İstanbulkart ile yapılan ödemelerde yüzde 10 nakit iade kampanyası uygulanacak.