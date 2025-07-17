İBB yeni taksi uygulamasını duyurdu: BiTaksi ve Uber'in ardından Yandex Go devreye alındı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İstanbul'da taksi hizmetine dijital erişim sağlayan uygulamalara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Türkiye pazarına giren Yandex Go da lisansını aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İstanbul'da taksi hizmetine yeni bir uygulamanın dahil olduğunu duyurdu. Türkiye pazarına giren "Yandex Go"nun da dijital erişim sağlayan uygulamalara dahil oldu.
Taksi uygulaması Yandex Go devrede
Alpkökin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'da taksi hizmetine dijital erişim sağlayan uygulamalara bir yenisini daha ekledik.
Bugün itibarıyla Yandex Go da İBB'den lisans alan platformlar arasında yerini alıyor.
BiTaksi, Uber, Binbin, inDrive, Valo ve artık Yandex Go! Güvenle kullanabilirsiniz!"