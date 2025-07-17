  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İBB yeni taksi uygulamasını duyurdu: BiTaksi ve Uber'in ardından Yandex Go devreye alındı
Takip Et

İBB yeni taksi uygulamasını duyurdu: BiTaksi ve Uber'in ardından Yandex Go devreye alındı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İstanbul'da taksi hizmetine dijital erişim sağlayan uygulamalara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Türkiye pazarına giren Yandex Go da lisansını aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB yeni taksi uygulamasını duyurdu: BiTaksi ve Uber'in ardından Yandex Go devreye alındı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İstanbul'da taksi hizmetine yeni bir uygulamanın dahil olduğunu duyurdu.  Türkiye pazarına giren "Yandex Go"nun da dijital erişim sağlayan uygulamalara dahil oldu. 

Taksi uygulaması Yandex Go devrede

Alpkökin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da taksi hizmetine dijital erişim sağlayan uygulamalara bir yenisini daha ekledik.

Bugün itibarıyla Yandex Go da İBB'den lisans alan platformlar arasında yerini alıyor.

BiTaksi, Uber, Binbin, inDrive, Valo ve artık Yandex Go! Güvenle kullanabilirsiniz!"

Servis ücretlerine zam yolda! Servis İşletmecileri Odası talebini açıkladıServis ücretlerine zam yolda! Servis İşletmecileri Odası talebini açıkladıEkonomi
Tahmini emekli maaşı tutarları e-Devlet'e yüklendiTahmini emekli maaşı tutarları e-Devlet'e yüklendiEkonomi
Ekonomi
Tahmini emekli maaşı tutarları e-Devlet'e yüklendi
Tahmini emekli maaşı tutarları e-Devlet'e yüklendi
Trabzon’da fındık işçilerine ödenecek rakam belli oldu
Trabzon’da fındık işçilerine ödenecek rakam belli oldu
İş Bankası "Fona Anında Nakit" ürününü hizmete sundu
İş Bankası "Fona Anında Nakit" ürününü hizmete sundu
Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci Avrupa Birliği'nde tescil yolunda
Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci Avrupa Birliği'nde tescil yolunda
TCMB'nin rezervleri 166 milyar doları aştı
TCMB'nin rezervleri 166 milyar doları aştı
ÇAYKUR’dan 2. sürgün uyarısı: Kilogram kaybına sebep olabilir
ÇAYKUR’dan 2. sürgün uyarısı: Kilogram kaybına sebep olabilir