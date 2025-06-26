İBB’de promosyon krizi: Anlaşmaya itiraz geldi, sendikalar “Bu rakam kabul edilemez” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraklerinde görevli 100 bini aşkın personelin merakla beklediği banka maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı. İhaleyi Yapı ve Kredi Bankası kazandı. Yapılan anlaşma doğrultusunda, çalışanlara 3 yıl için kişi başı 80.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ancak imzalanan protokol, iki büyük sendikadan sert tepki aldı; sendikalar anlaşmaya "şerh" düştü.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında toplanan komisyon, en yüksek teklifi veren Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 3 yıl süreli ve personel başına 80.500 TL'lik teklifini oybirliği ile karara bağladı. Karar tutanağında, komisyon üyelerinin imzaları yer aldı. Ancak, bu imza töreni bir uzlaşıdan çok, bir anlaşmazlığın belgesi oldu.

İtirazlar resmi olarak “şerh” düşerek kayda geçti

Karar tutanağına, yetkili sendikalardan Bem-Bir-Sen ve Hizmet-İş’in temsilcileri itirazlarını resmi olarak “şerh” düşerek kayda geçirdi.

Bem-Bir-Sen Temsilcisi İlker Balcı, imzasının yanına “Rekabet ortamı oluşması için ihalenin yenilenmesi gerektiğinden karara katılmıyorum” notunu ekledi. Hizmet-İş Sendikası Temsilcisi Mustafa Iluk ise “Şerh, karara katılmıyorum” ifadesiyle imzasını attı.

Sendikaların temel eleştirisi, 100 bini aşkın personeli kapsayan büyük çaplı bir promosyon ihalesinin yeterli rekabet sağlanmadan sonuçlandırılması ve belirlenen 80.500 TL’lik promosyon tutarının beklentilerin altında kalması oldu.

İBB için belirlenen 80.500 TL'lik rakamın beklentilerin çok altında

Promosyon anlaşmaları, genellikle bir kurumdaki çalışan sayısı ve maaşlarının toplam büyüklüğü üzerinden bankaların rekabetiyle belirleniyor. İBB gibi Türkiye'nin en büyük kurumlarından birinde çalışan sayısının 100 bini aşması, bankalar için büyük bir müşteri potansiyeli anlamına geliyor.

Bu nedenle sendikalar ve çalışanlar, daha az personele sahip pek çok kamu kurumunun ve belediyenin 100 bin TL'yi aşan promosyon anlaşmaları yaptığı bir dönemde, İBB için belirlenen 80.500 TL'lik rakamın beklentilerin çok altında kaldığını savunuyor.

Şimdi gözler, sendikaların şerh koyduğu bu anlaşmanın akıbetine ve İBB yönetiminin konuyla ilgili yapacağı olası yeni bir açıklamaya çevrildi. Çalışanlar ise bir yandan yapılacak ödemeyi beklerken, diğer yandan sendikaların itirazının sonuç verip vermeyeceğini merak ediyor.