İBB'den 715 milyon dolarlık eurobond ihracı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtdışında yaptığı beş yıl vadeli dolar cinsi yeşil tahvil ihracını 715 milyon dolar borçlanma ile tamamladı.

LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, 6 Aralık 2028 itfalı ihraca 2.5 milyar dolardan fazla talep geldi. İlk getiri beklentisi yüzde 11'li seviyeler olarak açıklanan tahvilin nihai getirisi yüzde 10.5 oldu.

İBB yurtdışında 715 milyon dolara kadar tutarda tahvil ihracı için geçen hafta düzenleyici kurumdan izin almıştı.