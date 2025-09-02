İBB’den taksi plaka satışı: 150 plakadan 24'ü satıldı

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 150 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye, 30 istekli başvururken, bunlardan 27'si kapalı teklif sundu. Evrak kontrolünün ardından 27 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. İhalede 24 plaka, 4 milyon 700 bin ile 5 milyon 60 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olan yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğer taksilerden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İki ihalede toplam 29 taksi plakasının satışı yapıldı

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, ihalenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ihalede yaklaşık 30 plaka satıldığını söyledi.

İlk ihalede taksici esnafının tereddütlerinden dolayı sayının daha az olduğunu belirten Demir, "İlk defa yeni nesil bir taksiciye geçiyoruz. Durak yok, yoldan yolcu alma yok. Şimdi taksici esnafının bildiği, alışık olduğu bir şey değil. İlk defa bu yönteme geçtiğimiz için taksici esnafı, 'Bir durayım, gözleyeyim' diye bakıyor. Diğer arkadaşlarının bu plakaları alıp işletmekten memnuniyet duyduklarını gören ihaleye katılıyor. Dolayısıyla biz onu az, çok diye değerlendirmiyoruz. Zaten stratejik planımızın içerisinde hepsini, her an, hemen satmayacağımızı da biliyoruz. Peyderpey başvurular artıyor." dedi.

İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmişti. Bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümleri yerine getirmemesi üzerine iptal edilmişti.