İBB’den toplu taşımaya zam teklifi: Otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretleri ne olacak?

İstanbul'da 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yapılacak zam belirleniyor. UKOME toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 55 oranında zam talep ettiği öğrenildi. Alınacak kararın, 13 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Aylık abonman ücreti ne kadar olacak?

İstanbul'un en büyük sorunlarının başında gelen ulaşımda yeni zam oranları bugün yapılacak toplantının ardından belli olacak. Ekol TV'nin haberine göre, Temmuz 2024’te toplu ulaşıma yapılan yüzde 22’lik zammın ardından, yeni zam teklifinin kabul edilmesi halinde aylık abonman ücretinin 2 bin 433 liraya çıkması bekleniyor.

Yaklaşık 2 saat sürecek toplantıda servis ücretlerinin de değişebileceğini belirten Aksoy, son ayların en popüler ulaşım seçeneklerinden olmayı başaran Martı Tag'ın da toplantıya geleceğini fakat dışarıda olup tepkilerini dile getireceğini bildirildi

Tam bilete 11 liralık zam

Eğer yüzde 55 oranındaki zam teklifi kabul edilirse, toplu taşıma ücretlerinde ciddi artışlar yaşanacak. Tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 31 liraya yükselirken, metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti 27,13 liradan 42 liraya çıkabilir. Zam kararının, bugün yapılacak UKOME toplantısında netleşmesi bekleniyor.