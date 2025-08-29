  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
Takip Et

İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait toplu ulaşım araçları ve müzeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ve müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
Takip Et

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı dolayısıyla kentin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbullular, kutlama programı için 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacak. İBB bandosu ile başlayacak program, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın konuşmasının ardından Ceylan Ertem'in konseriyle sona erecek.

İBB'ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), Zafer Bayramı'nda çeşitli miras mekanlarında söyleşiler, konserler, geziler, çocuk atölyeleri ve müze etkinlikleri düzenleyecek.

İstanbul Kitapçısı'nda 22-31 Ağustos tarihleri arasında seçili kitaplar Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde yüzde 20 indirimle sunulacak.

İSPARK'a bağlı hizmet veren İSTMARİN'in koordinasyonunda düzenlenecek "30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı", yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı'nda bir araya getirecek.

İstanbul'un bazı müzeleri, Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbullulara ücretsiz açılacak. İBB Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tek gün geçerli olan kampanyadan yararlanabilmek için ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan "İşlemler" bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek.

Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...Ekonomi
Teröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldiTeröristbaşı Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama geldiGündem
Lüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturmasıLüks moda devi Louis Vuitton'a veri soruşturmasıŞirket Haberleri

 

Ekonomi
Van OSB, tekstilde bölgesel merkez olma yolunda!
Van OSB, tekstilde bölgesel merkez olma yolunda!
Özel üniversitelerdeki fahiş zamlar öğrenciyi vurdu! TÜDER: YÖK artışlara sınır getirmeli
Özel üniversitelerdeki fahiş zamlar öğrenciyi vurdu! TÜDER: YÖK artışlara sınır getirmeli
Borsa İstanbul güne pozitif başlangıç yaptı
Borsa İstanbul güne pozitif başlangıç yaptı
TÜİK açıkladı: Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Aydın’da temmuz ayında 99 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek
Soruşturma tamamlandı: MARS sinemalarında vizyona ‘seyirci’ karar verecek