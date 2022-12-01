İbrahim Burkay: “Gerçekte olmayan karlar üzerinden vergi ödemek sanayiciyi zayıflatıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yüksek maliyet koşulları, yüksek enflasyonun bu dönemde özellikle KOBİ ölçeğinde işletme sermayesi ihtiyacını da doğurduğunu dile getiren Burkay, “Bu noktada uzun zamandır gündemde olan Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı kredi musluklarının açılması reel sektörümüzün de öncelikli beklentileri arasında yer almakta. Bizler BTSO olarak Özellikle 100 milyar TL tutarındaki Hazine faiz destekli kredi paketine ilişkin 15 milyar TL’lik tutarın hemen, geri kalan kısmın ise 4 ay içinde ödenebilmesini önemli buluyoruz” diye konuştu.

“İşletme sermayesi üzerinde tehdit var”

Firmaların üretim, yatırım ve istihdam odaklı finansman ihtiyacının da düşük faizle giderilebilir olması gerektiğini belirten Burkay ayrıca, “Bu hem şirketlerimizin sürdürülebilirliği hem de büyüme hedeflerimizin gerçekleşmesi açısından çok büyük önem taşımakta. Diğer yanda enflasyon işletme sermayeleri üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmakta. Gerçekte olmayan karlar üzerinden vergi ödemek durumunda kalması mali yapılarda zayıflamaya yol açarken üretim ve istihdam kapasitelerimizi de zayıflatmaktadır. Finansla istikrara katkı sağlayacak olan enflasyon muhasebesi uygulamasının 2022 yılını kapsayacak şekilde yürürlüğe girmesi de beklentilerimiz arasında” dedi.

Burkay, “Şehrin içinde kalan KOBİ’lerin planlı alanlara taşınması konusundaki mücadelemiz sürüyor. KOBİ OSB için de 2 bin 600 dolayında talep var. Bu konuda gereken adımları atıp KOBİ’lerin büyümesinin önünü açacağız” ifadelerini kullandı.