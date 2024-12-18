İbrahim Çeçen Vakfı, ‘Barış İpeği’ ile kültürel mirasımızı geleceğe taşıyor

İbrahim Çeçen Vakfı, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Fakültesi ve Hatay Sosyal ve Kültürel Kalkınma Derneği’nin birlikte yürüttüğü ‘Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu’ projesinin tanıtım toplantısı Bilkent Otel’de gerçekleştirildi. UNESCO’nun somut olmayan kültürel mirasın korunması misyonuyla uyumlu olan proje, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından da destekleniyor.

Günseli Çeçen: “Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı arttırarak devam ediyoruz”

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, ‘Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu’ projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgelerinde bir yandan acil yaşam alanlarının oluşturulması için çalışırken, bir yandan da işsizlik sebebiyle ortaya çıkan göçle mücadele ve kültürel mirasların geleceğe taşınabilmesi için sorumluluk üstlendik. Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi EkoDoku ile bu esnada tanıştık. Geleneksel zanaatlarımızı doğayla el ele, en barışçıl haliyle geleceğe taşıyan, tasarım ve üretim süreci doğaya zarar vermeden gerçekleştiren, deprem bölgesinde faaliyet gösteren kooperatifle iş birliği yaptık. ‘Barış İpeğinin Keten ve Kenevir ile Yolculuğu’ Projesi kapsamında, uygulama desteği için İskenderun İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanında Geleneksel Sanatlar Atölyesi açarak ipek dokuma kurslarıyla projemize başladık. ’Hatay Sarısı’ adlı sarı koza ören endemik ipek böceğinin yaşam döngüsüne saygı göstererek, sürdürülebilir, doğal ve etik ipek üretim modeli olan 'Barış İpeği’ yöntemiyle üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, elimizi her daim bölgenin üzerinde tutmaya devam ediyoruz” dedi. EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Esra Üzel Yüncüler de “EkoDoku olarak, kültürel mirası zamansız tasarımlarla geleceğe taşırken, toplumun her kesiminden bireyleri üretim sürecine dahil eden bir yaklaşımı benimsiyoruz. ‘Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu’ adlı sosyal etki odaklı projemizle, sürdürülebilir dokuma tekniklerini yenilikçi yaklaşımla birleştirerek somut olmayan kültürel mirasımızı geleceğe taşımayı ve kadınlar ile gençlere yönelik sürdürülebilir istihdam olanakları sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca projemizle ekolojik ve etik üretimi merkeze alarak, birlikte daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve umut dolu bir moda anlayışı inşa etmeye kararlıyız” diye konuştu.

Depremzede kadınlar hayata bağlanıyor

Sürdürülebilir dokuma tekniklerini yenilikçi yaklaşımla birleştirerek somut olmayan kültürel mirası geleceğe taşımayı, depremzede kadınlar ile gençlere yönelik sürdürülebilir istihdam ve gelir olanakları sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, Ankara'da ve İbrahim Çeçen Vakfı’nın İskenderun Yaşam Alanı’nda kurulan iki adet dokuma ve geleneksel sanatlar atölyesinde 12 kadına ileri düzey dokumacılık eğitimi verildi. 6 depremzede kadının Ebru Sanatı ve Doğal Boyama tekniklerinde becerilerinin geliştirilmesi sağlandı. 3 adet Yenilikçi EkoDoku Kumaşı üretildi.