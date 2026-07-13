İbrahim Çeçen Vakfı'ndan kadınların güçlenmesine hibe desteği

İbrahim Çeçen Vakfı, toplumsal gelişim çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıyarak Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerini kapsayan TRA2 Bölgesi’nde kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini hedefleyen yeni hibe programını hayata geçirdi. Vakıf tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan “Kadınların Güçlenmesine Yönelik Sosyal Fayda Hibe Programı” kapsamında, kadın odaklı projelere mali destek sağlanacak.

Kuruluşundan bu yana başta eğitim olmak üzere kalkınma ve sosyal yardım alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle toplumsal gelişime katkı sunan İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı ve çevre illerde yerel kapasiteyi güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım daha atıyor. Program; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, belediyeler, devlet üniversiteleri, devlet okulları ve meslek örgütlerinin kadınların güçlenmesine yönelik projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Bölgedeki kadınları güçlendirecek projeler desteklenecek

Vakfın “dayanışmacı filantropi” anlayışının bir yansıması olan ve TRA2 Bölgesi’nin sosyo-ekonomik koşulları gözetilerek tasarlanan program kapsamında, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını destekleyen projelere kaynak aktarılacak. Programla, yerel ihtiyaçlara çözüm üreten, sosyal etki potansiyeli yüksek ve sürdürülebilir projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Hibe programı kapsamında; kadına yönelik şiddetle mücadele, kırsal bölgelerde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, kültür, sanat ve spor yoluyla kadınların sosyal hayata katılımının artırılması gibi alanlarda geliştirilecek projeler desteklenecek. Dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi, bireylerin iyilik halinin artırılması ve sosyal dışlanmanın azaltılması da programın öncelikli odak alanları arasında yer alıyor.

“Kadınların yaşamında sürdürülebilir dönüşüm hedefliyoruz”

Programın uzun vadeli hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, şunları söyledi:

“Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasının, bölgesel kalkınmanın en temel unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu programla yalnızca projelere mali destek sağlamayı değil; kadınların yaşamlarına dokunan, sürdürülebilir ve kalıcı çözümleri desteklemeyi amaçlıyoruz. Bölgedeki kadınların potansiyelini açığa çıkaracak her adımın, toplumsal refaha ve ortak geleceğimize katkı sunacağına inanıyoruz.”

Geniş katılımlı bir destek modeli sunacak

Hibe programı; TRA2 Bölgesi’ndeki kamu kurumları, devlet üniversiteleri, belediyeler ve tüm kademelerdeki devlet okulları, kamu yararı ilkelerine uygun faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin başvurusuna açık olacak. Kadınların güçlenmesine yönelik projeleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında hibeler doğrudan şahıslara değil, bu alanda proje geliştiren kurum ve kuruluşlara sağlanacak.

Proje başına 50 bin TL ile 250 bin TL arasında mali destek sağlanacak

İbrahim Çeçen Vakfı’nın icvakfi.org.tr web sitesi üzerinden başvuruları alınan hibe programının değerlendirme süreci; ihtiyaç analizi, sosyal etki potansiyeli, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler doğrultusunda bağımsız bir jüri tarafından yürütülecek. Program kapsamında proje başına 50 bin TL ile 250 bin TL arasında mali destek sağlanırken, projelerin uygulama süresi ise 6 ile 12 ay arasında olacak. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğini teşvik etmek amacıyla Kamu-Üniversite-STK ortaklığıyla hazırlanan projeler ile eş finansman içeren başvurular değerlendirme sürecinde ek puan avantajına sahip olacak. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını desteklemeyi amaçlayan programın, bölgedeki kurumlar arasında iş birliğini artırması ve sürdürülebilir sosyal etki yaratması hedefleniyor.

İbrahim Çeçen Vakfı, bu programla kadınların toplumsal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını desteklemeyi, bölgedeki kurumlar arasında iş birliğini artırmayı ve sürdürülebilir sosyal etki yaratmayı hedefliyor.