İbrahim Ömer Gönül açıkladı: SPK halka arzda vites artıracak!

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen, SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreniyle başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarında son dönemde büyük değişimler gerçekleştiğini belirterek, sürdürülebilirlik, yapay zeka ve kripto varlıkların sermaye piyasalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik alanında yaptıkları çalışmalardan bahseden Gönül, “Tüm bu sürdürülebilirlik çalışmalarının özünde önemli olan gelecek nesillere ve şirketlerimize daha öngörülebilir bir ortam hazırlamaktır” diye konuştu.

Gönül, kripto varlıklara yönelik düzenlemelere işaret ederek, “Özellikle günümüzde kripto varlıklara, bu varlıkların alınmasına ve satılmasına yönelik kurulumuz tarafından düzenleme getirilmiş ve bu düzenleme son aşamasına gelmiştir” dedi.

“Sermaye piyasası araçlarından yararlananların sayısı yaklaşık 11 milyon”

İbrahim Ömer Gönül, tasarruflarını ve birikimlerini sermaye piyasalarında değerlendiren, tüm bu sermaye piyasası araçlarından yararlanan vatandaşların sayısının yaklaşık 11 milyon olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pay senedi yatırımcı sayısı ise şu anda 6,4 milyon seviyesinde bulunuyor. Yatırımcı sayısının artması bizleri memnun etmektedir. Bu bağlamda finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemi giderek maddi olarak gündeme devam etmektedir. Kurul olarak bu yöndeki çalışmalarımızı zaten uzun yıllardır sürdürüyoruz.

Mayıs’ın Finansal Okuryazarlık Günü olarak ilan edilmesinden sonra 0–6 yaş grubu çocuklarımız, gençlerimiz, ev hanımlarımız, öğrencilerimiz ve girişimci kadınlar gibi gruplara özel olarak ürettiğimiz içeriklerle farkındalık seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği ve koordinasyon içinde çalışıyor ve edeceğiz.”

"Piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz”

SPK Başkanı Gönül, yüz yüze ve çevrim içi seminer, toplantı ve eğitimlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“SPK olarak sermaye piyasalarının güvenle işlemesini sağlamak, yatırımcının haklarını korumak ve piyasa aktörleri arasında adil, rekabetçi ve şeffaf bir yapı tesis etmekle yükümlüyüz. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda etkin denetimler yapıyor, piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz. SPK’yı sadece piyasaya yön veren değil, aynı zamanda piyasaya rehberlik eden ve koruyucu bir çerçeve sunan bir kurum olarak konumlandırıyoruz.

Bu bakış açısıyla düzenlemelerimizi yapıyor ve paydaşlarımız için etkin bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Sermaye piyasalarında yatırım yapanlara mutlaka tavsiyelerimiz oluyor. Kısa vadeli kazançlar peşinde koşmak yerine uzun vadeli bakış açısıyla yatırım yapmak sizler için daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.”

Gönül, yatırımcının korunması sırasında onların tercihlerine müdahale etmeme hassasiyeti taşıdıklarının altını çizdi.

Bu yıl 14 şirketin halka arzını tamamladıklarını dile getiren Gönül, “Sene sonuna kadar bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Dünya Yatırımcı Haftası boyunca yapılacak etkinliklerin sektörümüzde pozitif katkı sağlayacağını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.