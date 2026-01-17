İbraz edilen çek sayısı geriledi, toplam tutar yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 2025 yılında bankalara ibraz edilen 600 bin keşideciye ait 15,2 milyon adet çekin toplam tutarı 9.812 milyar TL oldu.

Verilere göre bir önceki yıla göre; keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 3, çek tutarı yüzde 27 arttı. İbraz edilen çek adedi ise yüzde 11 azaldı.

2025 yılında bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 35 bin keşideciye ait 307 bin adet çekin toplam tutarı 259 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 18.348 keşideciye ait toplam 33,2 milyar TL tutarındaki 46.812 adet çek daha sonra ödendi.

Aralık ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 2,8 ve adet olarak yüzde 2,1 oldu.

2025 yılında, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.