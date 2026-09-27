IC İçtaş ve Çeçen Ailesi’nden fon soruşturması açıklaması: Hiçbir bağlantımız yok

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IC İçtaş ve bağlı şirketleri ile Çeçen Ailesi, son günlerde kamuoyuna yansıyan fon soruşturmasına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, IC İçtaş ve bağlı şirketleri ile Çeçen Ailesi’nin kamuoyunun gündeminde yer alan iddia, soruşturma ve spekülasyonlarla herhangi bir ilgisi veya bağlantısı bulunmadığı ifade edildi.

Şirket, son dönemde çeşitli iddialarla gündeme getirilen spekülatif fonlar ile bunlarla bağlantılı kişi, şirket veya yapılarla geçmişte veya bugün doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ticari, mali veya hukuki ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca IC İçtaş’ın, bağlı şirketlerinin veya Çeçen Ailesi’nin malvarlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Şirket ve Çeçen Ailesi’nin ticari itibarını ve saygınlığını zedeleyebilecek gerçeğe aykırı içeriklerin takip edildiği belirtilen açıklamada, asılsız iddiaları ortaya atan, gerçeğe aykırı haber yapan veya bu içerikleri bilerek yayan kişi, kurum ve yayın organları hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Son saatlerde kamuoyuna yansıyan birtakım haber, yorum ve paylaşımlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.

Türkiye’nin en köklü ve itibarlı kuruluşları arasında yer alan; yarım asrı aşan kurumsal birikimiyle ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında stratejik öneme sahip çok sayıda projeyi hayata geçiren IC İçtaş ve bağlı şirketleri ile Çeçen Ailesi’nin, kamuoyunun gündeminde yer alan iddia, soruşturma ve spekülasyonlarla hiçbir ilgisi veya bağlantısı bulunmamaktadır.

Kamuoyunun açık ve doğru biçimde bilgilendirilmesi adına özellikle ve önemle ifade etmek isteriz ki;

IC İçtaş, bağlı şirketleri ve Çeçen Ailesi’nin, son dönemde çeşitli iddialarla gündeme getirilen spekülatif fonlar, bunlarla bağlantılı kişi, şirket veya yapılarla geçmişte veya bugün doğrudan ya da dolaylı hiçbir ticari, mali veya hukuki ilişkisi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, IC İçtaş’ın, bağlı şirketlerinin veya Çeçen Ailesi’nin malvarlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddialar da kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yöndeki haber ve paylaşımlar asılsızdır.

On yıllar boyunca hukuka, kurumsal yönetişim ilkelerine ve ticari itibara bağlılıkla faaliyetlerini sürdüren IC İçtaş’ın ve Çeçen Ailesi’nin adının, ilgilerinin bulunmadığı birtakım iddia ve spekülasyonlarla ilişkilendirilmesini kesin bir dille reddediyoruz.

Şirketimizin ve Çeçen Ailesi’nin ticari itibarını ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte gerçeğe aykırı içeriklerin üretilmesi ve yayılması tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir.

Bu kapsamda; asılsız iddiaları ortaya atan, gerçeğe aykırı haber yapan veya bu içerikleri bilerek yayan kişi, kurum ve yayın organları hakkında, tekzip ve tazminat talepleri başta olmak üzere gerekli tüm hukuki ve cezai yollara gecikmeksizin başvurulacaktır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.