IC İçtaş, Vietnam’da temel attı

Temel atma törenine, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh’in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt da katıldı.

Projenin 1,5 milyar dolarlık ilk fazını üstlenen konsorsiyum, terminal binası ve ekipman montajından oluşan ilk fazı 39 ay içinde tamamlayacak. İlk etapta 25 milyon yolcu ve 1,2 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak olan Long Thanh Uluslararası Havalimanı, tüm etapları devreye girdiğinde yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet verecek.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen ve bakanlarının katıldığı Long Thanh Uluslararası Havalimanı Projesi'nin ilk fazının temel atma töreninde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Hanoi Büyükelçisi Haldun Tekneci hazır bulundu.

IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, bugüne kadar aralarında Suudi Arabistan'da ikinci fazına başlanılan King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın mühendislik ve yapım işleri de dâhil olmak üzere 12’yi aşkın havalimanı projesine imza attıklarını söyledi. IC İçtaş İnşaat’ın, Long Thanh Uluslararası Havalimanı Projesi ile yapım ve işletme konularındaki tecrübesini Uzakdoğu’ya taşıyacağını ifade eden Çeçen, “Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrinin doğusundaki Dong Nai eyaletinde kurulacak yeni havalimanı; bu kadim kenti yeniden eski transfer merkezi pozisyonuna taşıyacak ve Asya'nın cazibe merkezi haline getirecek” dedi.

Bu projenin Türkiye ve Vietnam’ın iş birliğini güçlendireceğini ifade eden Çeçen, “Yenilikçi yaklaşım, mühendislik disiplini ve zorlu projelerdeki başarılı yönetsel kabiliyetimizle, altyapı projelerinde uluslararası arenada sahip olduğumuz ağırlığı artırmayı hedefl iyoruz. Havalimanı yapım ve işletme konularındaki tecrübemizi, bu projeyle birlikte deniz aşırı ülkelere taşımanın heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’un 8 bin km batısında yer alan New York’ta gerçekleştirdiğimiz Türkevi projesinin ardından İstanbul’un 8 bin km doğusunda yer alan ve adını ülkenin bağımsızlık mücadelesinde önderlik etmiş Ho Chi Minh’den alan şehrinde yeni bir proje gerçekleştirecek olmanın gururunu taşıyoruz” dedi.