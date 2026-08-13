İçişleri Bakanı Çiftçi ayrıntıları açıkladı: Okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak

Bakan Çiftçi, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığı ve okullar için 30 bin görevli personel alınacağı" haberlerinin anımsatılması üzerine sürece dair bilgi veren Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı olarak fiziki tedbirleri artırma yolunda önlemler aldıklarını söyledi.

Çiftçi, 30 bin bahçe görevlisinin istihdam edileceğini ifade ederek, bu konudaki yetkinin valiliklerde olduğunu, kontenjanların belirlendiğini, 81 ile dağıtılacağını ve alımların İŞKUR üzerinden yapılacağını belirtti.

Riskli okullara polis görevlendirildi

Amaçlarının okullardaki güvenliği artırmak olduğunu dile getiren Çiftçi, her yıl birinci ve ikinci dönem okul güvenliği toplantıları yaptıklarını, yaşanan saldırıların ardından ise bu toplantıları aylık olarak gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Çiftçi, birinci derecede riskli olarak belirlenen tüm okullarda polislerin görev aldığını kaydederek, "İkinci derecede riskli okulların ortaokul ve liselerinde sabit polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli okullarda ise okul irtibat görevlilerimiz bulunuyor. Onlar yine görevlerine devam edecek ancak bahçe görevlileri ekstradan görev yapmış olacak" dedi.

Öğretmenler HAYAT 112 ile tek tuşla ihbar yapabilecek

HAYAT 112 Acil mobil uygulaması hakkında da bilgi veren Çiftçi, şöyle devam etti:

"HAYAT 112 Acil mobil uygulamamıza öğretmenlerle ilgili bir buton yerleştirdik, KADES uygulamasında olduğu gibi. Okullarımızda güvenliği ilgilendiren istenmeyen bir husus olduğunda öğretmenlerimiz tek tuşla 112'ye ihbarda bulunabilecekler. Bunlar da öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu da okul güvenliğini sağlamaya yönelik olarak aldığımız tedbirlerden birisiydi. Mahallenin gerektirdiği diğer tedbirleri almaya zaten valiliklerimiz yetkili. Onlar kendi açılarından da durumu değerlendirip ilave tedbirleri de alabilecekler. 30 bin bahçe görevlisi yeni eğitim, öğretim yılına yetişecek. Okulların açılmasıyla beraber göreve başlayacaklar. Biz emniyet, jandarma olarak okulların etrafında, güvenlik tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Çiftçi, okulların daha güvenli hale getirilmesini amaçladıklarını vurgulayarak, suç işlenmesine müsait metruk yapılara ilişkin yıkılması gerekenlerin valilikler ve belediyelerle görüşülerek yıkılmasının, yıkılamayacak durumda olanların ise giriş ve çıkışları engellenecek şekilde kapatılmasının sağlanacağını bildirdi.