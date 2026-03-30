İçişleri Bakanlığı'ndan APP plaka ve multimedya ekran uyarısı: 1 Nisan'da başlıyor

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, trafik kanunuyla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında, APP plakalara süre uzatımı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Öymez, kanuna aykırı kabul edilen plakaları değiştirme süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

"140 bin lira ceza yazılacak"

Öymez, şu ifadelere yer verdi; "Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok. Hatalı da olsa TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek."

Bakanlık'tan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir bilgilendirme notu yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trafik mevzuatına ilişkin yapılan son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hatırlatmalar:

1 Nisan itibarıyla sahte plaka (TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140.000 TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır.

Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartlar ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacaktır.”