İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sistem: Radarların bulunduğu noktaları açıkladı

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini güçlendirmek amacıyla “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemini hayata geçirdi. Artık sürücüler, şehirler arası yolculuk öncesinde yol üzerindeki radar ve denetim noktaları hakkında bilgi alabilecek.

Bakanlık tarafından geliştirilen sistem, sürücülerin seyahat güzergâhları üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarını önceden görüntülemesine olanak tanıyor. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen uygulama, yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor.

Sistemle birlikte sürücülerin hız sınırlarına daha fazla dikkat etmesinin teşvik edilmesi ve trafik denetimlerine ilişkin şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Haritadaki radarlar görüntülenebiliyor

Uygulamada “Nereden” ve “Nereye” başlıklı iki ana bölüm yer alıyor. Kullanıcılar, çıkış ve varış noktalarını il ve ilçe bazında girdikten sonra “Rota oluştur” seçeneğiyle güzergâh üzerindeki denetim noktalarına dair detaylara ulaşabiliyor.

Örnek bir güzergâhta, İstanbul Beyoğlu’ndan Ankara Altındağ’a yapılan bir rota sorgusunda 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bilgisi görüntülenebiliyor.