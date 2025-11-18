İcra dosyaları 25 milyon sınırına dayandı: Borç krizi derinleşiyor

Ekonomik sıkıntıların derinleşmesi, milyonlarca kişiyi borç yükü altında bırakmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı’nın UYAP verileri, icra dosyalarındaki artışın boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre, yılbaşından bu yana icra dairelerine ulaşan dosya sayısı 2 milyon 666 bin artarak toplamda 24 milyon 992 bine çıktı ve böylece 25 milyon sınırına dayandı. Oysa bu rakam, 2024 yılı sonunda 22 milyon 256 bin düzeyindeydi.

2025’te günlük başvurular 3 katına çıktı

Verilere göre 2024’te icra dairelerine günlük ortalama 2 bin 633 dosya gelirken, 11 Kasım 2025 itibarıyla bu sayı 8 bin 572’ye yükseldi. 2025 yılı içinde yapılan aylık değerlendirmelerde ise bazı ayların dikkat çekici şekilde öne çıktığı görüldü. Özellikle Mart, Nisan ve Temmuz aylarında günlük ortalama gelen dosya sayısı belirgin bir artış gösterdi. Mart ayında 11 bin 800, Nisan’da 11 bin 813, Temmuz’da ise 11 bin 500 dosya icra dairelerine intikal etti.

Yasal takibe düşen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 arttı

Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bu yıl ocak-eylül döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 arttı ve 1 milyon 8 bin 777’ye ulaştı. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcunu ödemediği için takibe düşen kişi sayısı ise yüzde 21.8 artarak 1 milyon 261 bin 958’e çıktı.