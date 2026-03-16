İcra dosyası ilk çeyrek bitmeden 407 bin arttı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Bir yandan kapanan işyeri sayısı artarken, diğer taraftan mahkemelere yansıyan icra iflas dosyası sayısındaki artış tedirgin edici seviyelere ulaştı. Geçen yıl 23 milyon 444 bin olan icra dairelerindeki icra iflas dosyası, 11 Mart itibarıyla 407 bin artarak 24 milyon 402 bine yükseldi. ABD ve İsrail’in İran’a saldırısından bu yana geçen 11 günde ise icra iflas dosyası sayısı 80 bin 529 adet arttı. Günlük icra dosyası sayısı ise geçen yılın ortalamasına göre yüzde 24.2 artarak 5 bin 827’ye yükseldi.

Ocak ayı sonunda icra iflas dosyası sayısı 24 milyon 140 bin 274’e çıktı. Sayısal artış 145 bin 364 oldu. Günlük icra dosyası sayısında Ocak ortalaması 4 bin 689 olarak gerçekleşti. 28 günlük Şubat ayında ise icra dosyası sayısı 181 bin 948 adet artarken, günlük ortalama dosya sayısı 6 bin 498 ile son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı. UYAP istatistiğine yansıyan seviye, icra dairesine gelen dosyalardan sonuçlandırılanların düşülmesiyle bulunuyor. İcra iflas dairelerine ulaşan dosya sayısı 2025 yılı içinde 1 milyon 688 bin artarak 23 milyon 944 bine yükseldi.

İcra iflas dosyası sayısı 2016 yılında 15 milyon 280 bin seviyesindeyken, 2017’de 15 milyon 846 bine yükselirken, 2018’de yaklaşık 3 milyon artarak 18 milyon 680 bine yükselmişti. Dosya sayısı 20 milyon 312 bin ile ilk kez 2019 yılı itibarıyla 20 milyon sınırını aşmıştı. 2020’de 1 milyon 800 binlik artışla 22 milyon 190 bine çıkan dosya sayısı, 2021 sonunda 22 milyon 571 bin oldu. Yapılan bir düzenleme ile 2 bin liranın altındaki dosyalar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sistemden silindi ve 2023 sonunda dosya sayısı 21 milyon 308 bine geriledi. Dosya sayısı 2024 sonunda 22 milyon 256 bin, 2025 sonunda ise 23 milyon 944 bine çıkmıştı.