İcra iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı, 5 bin 861 firma konkordato kararı aldı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Mahkemelerdeki dosya sayısı 21 milyon 683 binden 25 milyon 134 bine çıktı. Artış hızı 2026 yılında iyice yükseldi ve sadece bu yılbaşından bu yana artış 1 milyonu aştı.

Enflasyonu talep kaynaklı olarak görüp iç talebi kısmaya yönelik önlemlerle birlikte uygulanan dezenflasyon programı üçüncü yılını doldurdu. 2023 yılı Haziran ayında yüzde 38.21 seviyesinde olan yıllık enflasyon, program döneminde yüzde 75.45’e (2024 Mayıs) kadar yükselirken, bu yılın Mayıs ayı itibarıyla yüzde 32.61 olarak ölçüldü. Yani 3 yıllık program boyunca enflasyon sadece 5.6 puan geriledi.

Enflasyona etkisi çok sınırlı kalan program döneminde hem işletmeler hem de vatandaşlara ait bilgileri içeren icra iflas dosyalarında ise ciddi artış yaşandı. 2023 yılı 9 Haziran itibarıyla mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı 21 milyon 683 bin seviyesindeyken, 8 Haziran 2026’da 25 milyon 134 bine çıktı. Yani programın uygulanma döneminde toplam icra iflas dosyası sayısı 3 milyon 450 bin 758 arttı.

Sadece bu yıl 1 milyon 55 bin arttı, aylık artış 200 bine dayandı

Mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısında en fazla artış bu yılın Ocak-Haziran döneminde gerçekleşti. Yılbaşında 24 milyon 79 bin olan icra iflas dosyası sayısı, Ocak sonunda 24 milyon 140 bine, 28 Şubat’ta 24 milyon 322 bine yükseldi. Dosya sayısı 31 Mart’ta 24 milyon 545 bine, 30 Nisan’da 24 milyon 755 bine, 26 Mayıs’ta 24 milyon 985 bine çıktı. İcra iflas dosyası sayısı 8 Haziran itibarıyla 25 milyon 134 bin 466 olarak açıklandı.

Karşılıksız çek ve senette de artış sürüyor

Öte yandan karşılıksız çek ve senet sayılarında da program döneminde önemli artışlar yaşandı. 2023 yılında 146 bin 869 olan karşılıksız çek sayısı, 2024’te 273 bin 637’ye, 2025’te 311 bin 017’ye çıktı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise 103 bin 955 çek karşılıksız çıktı.

Protestolu senet sayısı 2018’de 218 bin 680 seviyesindeyken, 2024’te 242 bin 86’ya, 2025’te 301 bin 447’ye çıktı. Bu yıl Ocak-Mart döneminde ise 77 bin 634 senet protesto edildi.

Konkordato kararlarında sıçrama

Ödeme güçlüğü çeken şirketlerin borçlarına geçici erteleme sonucunu doğuran konkordato kararı verilen şirketlerin sayısı, program döneminde önceki yılları adeta katladı. 2023 yılından 2026 yılı Mayıs ayına kadar konkordato geçici mühlet kararı verilen firma sayısı 5 bin 861’e ulaştı. Geçici mühlet kararı verilen firma sayısı 2023 yılında 519 iken, 2024’te bin 723’e, 2025’te 2 bin 817’ye çıktı. Bu yıl Ocak-Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde ise 802 ile 2020-2023 yılları arasındaki her bir yılın daha üzerinde bir seviyeyi görmüş oldu.