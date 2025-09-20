İcra ve iflas kanununda yeni dönem: Maaş haczine düzenleme geliyor

İcra ve iflas kanunu değişiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir beklenen icra ve iflas kanunu reform paketinin tamamlandığını açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre paketteki ayrıntılar da belli olmaya başladı. Tasarı; hem alacaklının, hem de borçlunun haklarını gözeten birçok yeni düzenleme içeriyor.

Maaş haczine düzenleme: Asgari ücrete en fazla yüzde 10 haciz uygulanabilecek

Düzenlemeyle birlikte hacizde borçlunun kazandığı ücrete göre kesinti olacak. Borçlunun kazancı hesaplanırken de asgari ücret baz alınacak. Mevcut düzenlemede maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor.

Taslakta asgari ücret maaşına en fazla yüzde 10, maaş asgari ücretin iki katıysa yüzde 20 maaş haczi uygulanabilecek.

Kripto para da haciz kapsamında

Düzenlemeyle birlikte haczedilebilecek mallar listesi de belli oldu. Taslakta özellikle konut hacizleri, kişisel eşyaların korunması gibi borçlu lehine düzenlemeler öne çıkıyor. Borçlunun temel yaşam standardının korunması amaçlanırken; kripto varlık ve menkul kıymetler haciz kapsamına girecek.