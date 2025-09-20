  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İcra ve iflas kanununda yeni dönem: Maaş haczine düzenleme geliyor
Takip Et

İcra ve iflas kanununda yeni dönem: Maaş haczine düzenleme geliyor

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeleri içeren reform paketi tamamlandı. Paket, hem alacaklının hem de borçlunun haklarını gözeten birçok yenilik içeriyor. Tasarıya göre, maaş haczi artık kişinin gelir durumuna göre belirlenecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İcra ve iflas kanununda yeni dönem: Maaş haczine düzenleme geliyor
Takip Et

İcra ve iflas kanunu değişiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzun süredir beklenen icra ve iflas kanunu reform paketinin tamamlandığını açıklamıştı.

NTV'de yer alan habere göre paketteki ayrıntılar da belli olmaya başladı. Tasarı; hem alacaklının, hem de borçlunun haklarını gözeten birçok yeni düzenleme içeriyor.

Maaş haczine düzenleme: Asgari ücrete en fazla yüzde 10 haciz uygulanabilecek

Düzenlemeyle birlikte hacizde borçlunun kazandığı ücrete göre kesinti olacak. Borçlunun kazancı hesaplanırken de asgari ücret baz alınacak. Mevcut düzenlemede maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor.

Taslakta asgari ücret maaşına en fazla yüzde 10, maaş asgari ücretin iki katıysa yüzde 20 maaş haczi uygulanabilecek.

Kripto para da haciz kapsamında

Düzenlemeyle birlikte haczedilebilecek mallar listesi de belli oldu. Taslakta özellikle konut hacizleri, kişisel eşyaların korunması gibi borçlu lehine düzenlemeler öne çıkıyor. Borçlunun temel yaşam standardının korunması amaçlanırken; kripto varlık ve menkul kıymetler haciz kapsamına girecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı satışa çıkarıyor!Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 ilde 449 taşınmazı satışa çıkarıyor!Ekonomi
Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek banka promosyonu belli olduAdalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek banka promosyonu belli olduEkonomi
Avrupa'da 'siber saldırı' krizi: Sistemler çöktü, havalimanları felç oldu (Video)Avrupa'da 'siber saldırı' krizi: Sistemler çöktü, havalimanları felç oldu (Video)Dünya

 

Ekonomi
Küresel piyasalar Powell’ın mesajlarına ve ABD büyüme verisine odaklandı
Küresel piyasalar Powell’ın mesajlarına ve ABD büyüme verisine odaklandı
Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek banka promosyonu belli oldu
Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek banka promosyonu belli oldu
Ajda bilezikten kemerli setlere… Evlenecek çiftler altın yükselince imitasyon takılara yöneldi
Evlenecek çiftler altın yükselince imitasyon takılara yöneldi
Gençlerin aylık geçim bütçesi 4 bin oldu! Aile evinde yaşama oranı arttı
Öğrenci ve yeni mezunların aylık geçim bütçesi 4 bin oldu
Kar suyuyla beslenen beyaz fasulyede hasat başladı
Kar suyuyla beslenen beyaz fasulyede hasat başladı
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı devrede! Rekabet gücü artırılacak
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı devrede! Rekabet gücü artırılacak