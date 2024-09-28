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İddia: Kredi kartlarında düzenleme bankaların talebiyle yapıldı

Erdal Sağlam, kredi kartlarındaki düzenleme kararının alım gücü düşen ve kredi kartlarını ödemekte zorlanan vatandaşların talepleri nedeniyle değil, bankaların batık oranlarının artmasından çekindikleri için talep etmeleriyle alındığını belirtti.

Haber Merkezi
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İddia: Kredi kartlarında düzenleme bankaların talebiyle yapıldı
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Gazeteci Erdal Sağlam, 10haber’deki yazısında, kredi kartlarındaki düzenlemenin bankaların isteğiyle yapıldığını iddia etti. TCMB ve BDDK’nın kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını ödeyemeyenlere borç yapılandırması sunduğu düzenlemede vatandaşların alım gücündeki düşüşün ekonomi yönetiminde etkili olup olmadığına yönelik sor işaretleri için Erdal Sağlam, “alacakları büyüyen ve batıkların artmasından korkan bankaların talebi üzerine gerçekleştirildiğini öğrendik” dedi.

Mehmet Şimşek beklendi

Düzenlemenin yaklaşık 2 hafta önceki Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ele alındığını belirten Sağlam, bulunan çözüm için de Bakan Mehmet Şimşek’in ABD’den dönmesinin beklendiğini belirtti. Bakanın onay vermesiyle konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Erdal Sağlam yapılan açıklamalarda, “iki kurumun koordineli çalışması sonucu” notunun yer almasına yönelik de zaten bu iki kurumun yasal olarak birlikte çalışması zorunlu olduğunu, bunun “özel bir durummuş gibi lanse edilmesinin” şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Faizler yüksek

Bankacıların yasal takibe girmiş kredi kartı borçlarının, toplamın yüzde 2,8’ine ulaştığını belirttiğini söyleyen Sağlam, bu oranın çok yüksek olmasa da gelecek günlerde “batık kısmın giderek büyümesinin” beklendiğini belirtti.

Yeniden yapılandırmada düşük limitli kartlara uygulanacak faiz oranının düşük tutulması için de dar gelirli vatandaşların kapsama alındığı görülürken, uygulanan aylık yüzde 3,15 oranındaki faiz oranının vergi ve eklerle yüzde 4’ün üstüne çıktığı, yıllık bileşik faiz olarak yüzde 45-50 seviyelerinde yükseldiği görüldü.

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